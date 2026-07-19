捷克眾議長20日訪中國 公民被拘議題引關注

捷克眾議長岡村富夫（Tomio Okamura）20至24日將率團訪問中國，預料將討論一名捷克公民稍早前在中國遭到拘留一事。

中國官媒新華社報導，應中國全國人大常委會委員長趙樂際邀請，岡村富夫將於20至24日率團訪中。另據路透社，岡村富夫此訪是為了加強兩國在旅遊和文化的交流，吸引更多中國旅客赴捷克。捷克現任政府2025年底執政後，正尋求與中國建立更務實的關係。

岡村富夫到訪前，中國官方6月底以「涉嫌危害國家安全」為由拘留了一名捷克籍商人。對此，捷克外交部長馬欽卡（Petr Macinka）日前對媒體表示，這名捷克公民是以私人身分前往中國，無關任何捷克國家機構。

馬欽卡並說，捷克其中一名副外長這次將隨團訪問中國，屆時可能討論捷克公民被拘留一事。

捷克主流媒體Seznam Zprávy日前披露，這名捷克公民為捷克埃爾迪斯公司（Eldis Pardubice）工作，這家公司出口雷達相關設備，隸屬於捷克斯洛伐克集團（CSG）。

中國官方拘留這名捷克公民前，捷克警方今年初在布拉格逮捕了中共黨媒光明日報駐布拉格記者楊藝明，理由是涉嫌為中國情報機關工作，楊藝明被控違反捷克「為外國勢力從事未經授權活動」罪。布拉格市法院6月初證實，檢察官已正式對楊藝明提訴。

中國外交部日前除了證實一名捷克公民因「涉嫌危害國家安全」而接受調查之外，也批評捷克政府「以毫無根據的指控」拘留了一名中國記者，要求捷克立即放人。

路透社引述捷克媒體稱，捷克情報機關懷疑中國拘留捷克公民目的是為了交換楊藝明。