日本中央新幹線新進展 靜岡區間工程將動工

日本東海旅客鐵道公司（JR東海）18日與靜岡縣政府簽訂磁浮列車中央新幹線靜岡區間動工所須的協定。這也代表東京到名古屋區間，沿線唯一尚未開工的靜岡區間已具備施工條件。

中央新幹線尚未完工，開通的話，東京都的品川站至名古屋站行駛時間最短40分鐘，品川站至大阪站行駛時間最短1小時多。

日本靜岡縣前知事川勝平太因為考量自然環境，不同意縣內區間的工程，不過，現任靜岡縣知事鈴木康友本月稍早表明，同意JR東海在靜岡區間動工，但前提是JR東海要跟居民詳細說明，以及與縣府簽訂「自然環境保全協定」。

共同社中文網報導，鈴木康友昨天與JR東海社長丹羽俊介，在靜岡縣政府簽署作為開工前提的「自然環境保全協定」。

丹羽在簽署儀式上表示，「希望為盡早開工做好準備。將確實做好所承諾的環保措施和監測工作」；鈴木則強調，「要確實監督JR東海，使這項協定真正具有效力。」

鈴木依據靜岡縣自然環境保護條例簽署這項協定，內容包括4大重點：為了確保大井川的水資源，控制在大井川上游確保的水量，與流出縣外的水量相同；避免並減輕對南阿爾卑斯自然環境的影響；妥善處理南阿爾卑斯隧道開挖產生的工程土；一旦發生可能影響自然環境的不測事態，就立即暫停施工。

靜岡區間是南阿爾卑斯隧道的一部分，這條隧道橫跨山梨縣、靜岡縣、長野縣3個地區，全長約8.9公里，穿過大井川流經的靜岡市葵區北部。

靜岡電視台報導，靜岡區間工程預估在今年秋天左右動工，JR東海公司將依據長野縣與山梨縣等地的實際狀況評估之後，宣布開工時間。

「朝日新聞」報導，JR東海公司2013年公布預測，開挖大井川上游南阿爾卑斯山區的磁浮列車隧道時，將會湧出大量地下水，流經靜岡縣的大井川流量每秒最多將減少2公噸。JR東海當時告訴靜岡縣，「雖然無法全數補回流失的水量，但會設法回補一部分」，盼縣府理解。

然而，靜岡縣政府當時對此強烈反對。對於大井川流域的10個市町而言，大井川的水源不可或缺，當地名產茶園、釀酒產業，或民生飲用水，都仰賴大井川供水。此外，流域過去曾多次發生河川斷流、水源枯竭問題，因此確保水資源一直是地方最優先的課題。

靜岡朝日電視台報導，靜岡縣5個市民團體組成的聯絡會議本月16日發布聲明，主張鈴木同意工程「未獲得縣民理解」，希望縣府改變決定。