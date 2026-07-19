加拿大華人牙醫診所爆嚴重消毒違規 近900人恐染愛滋病、肝炎

加拿大安大略省（Ontario）1間由華人主理的牙科診所早前被揭發醫療器械消毒程序長期違規，遭當地公共衛生部門勒令停業。涉事牙醫近日已正式辭職並喪失執業資格。安大略省南部的格蘭德伊利公共衛生局（Grand Erie Public Health，簡稱GEPH）證實，已向884名受影響患者發出通知，呼籲他們盡快接受愛滋病（HIV）、乙型及丙型肝炎檢測，惟目前仍有近半數人尚未檢測，當局再次發出緊急呼籲。

前員工檢舉揭發 診所重複使用未經徹底消毒器械

事件的起因源於涉事牙醫診所「Dr. George Chan Dentistry」的1名前員工檢舉。曾在該診所擔任前台接待員的Lyn Portelli向媒體表示，她於2025年10月28日工作期間，察覺1間診症室內存在異常情況，隨即於翌日（10月29日）向GEPH作出正式投訴。

GEPH接報後，隨即委託感染預防與控制部門（IPAC）深入調查。報告指出，該診所在可重複使用醫療器械的清潔、消毒和殺菌流程中，存在高達15項違規問題。若未經徹底消毒的器械被重複使用，有機會經血液傳播乙型肝炎、丙型肝炎及愛滋病等病毒，當局為保障公眾安全，於2025年11月3日勒令該診所全面停業。

涉事牙醫辭職遭吊銷執照 近900人接檢測通知

衛生當局於2026年3月中旬，陸續向884名曾在2021年11月3日至2025年11月3日期間於該診所就診的患者寄出通知信，強烈建議他們進行相關血液傳染病檢測。對於事發數月後才發出通知，GEPH解釋，此舉是為確保整個調查及評估過程具備充足證據支持，並符合法律要求。

安省牙醫協會（RCDSO）官方網站顯示，涉事診所負責人陳喬治醫生（Dr. George Chan）已於2026年7月2日正式辭職。RCDSO方面透過電郵證實，他已喪失在安大略省從事牙科執業的權利及資格。

感染風險雖低 衛生局再籲未測者盡快驗血

截至目前，GEPH尚未發現任何與該診所有關的乙肝、丙肝或愛滋病確診個案，亦以私隱為由拒絕透露是否有人在初步篩查中呈陽性。

根據GEPH最新公布數據，收到通知的884名患者中，至今僅有約1半人完成了建議的抽血檢測。為此，GEPH於今年7月7日首次公開發出呼籲，提醒尚未檢測的數百名患者盡快安排驗血。

GEPH首席醫療官積遜·馬倫芬特（Jason Malenfant）強調：「我們的首要任務是透過謹慎而徹底的調查來保障社區居民的健康。雖然整體感染風險維持在較低水平，但我們呼籲前患者採取這項預防措施，不僅是為了了解自身的健康狀況，亦有助於當局收集更多數據，以評估是否需要採取進一步的公共衛生措施。」

安省公共衛生局（Public Health Ontario）亦重申，即使感染機會微乎其微，檢測仍具重要意義，能讓受影響市民感到安心。

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文章授權轉載自《香港01》