翃舞製作紐約演出代表作「羽人BIRDY」 翎子意象柔款鋒利紐時讚賞

台灣當代舞團翃舞製作的代表作「羽人BIRDY」17日在紐約演出，舞者肢體與傳統戲曲武將頭盔上的「翎子」飛舞，吸引大批觀眾讚賞目光。紐約時報日前採訪藝術總監賴翃中，暢談舞作的空間、自由與寂寞。

文化部駐紐約台北文化中心新聞稿指出，翃舞製作「羽人BIRDY」17日在紐約大學斯科波爾中心（NYUSkirball Center）演出，吸引數百名觀眾到場，舞作編排張力、舞者肢體表現、燈光音效設計讓人印象深刻。

翃舞製作藝術總監暨編舞家賴翃中演後表示，羽人去年完成大型美加西岸巡演後，非常榮幸有機會和紐約觀眾見面，希望觀眾用屬於自己的方式去想像解讀，享受作品。

紐約時報（New York Times）6日專文報導賴翃中與國際知名華裔編舞家沈偉，探討兩世代編舞家探索華人當代舞蹈的多元可能性。賴翃中處在融合東方文化與西方當代藝術的重要脈絡中，雲門舞集創辦人林懷民曾形容「台灣舞壇下一位重要人物」。

羽人融合當代舞蹈、京劇身段與太極元素，巧妙運用戲曲中象徵武將的「翎子」作為核心意象。紐時舞評家塞柏特（Brian Seibert）描述，「舞者將翎子化為羽毛筆在空中書寫，有時又化為長鞭利刃。成群羽翎飛射如箭雨傾瀉，或聚集如梅杜莎的蛇髮。」將東方元素延伸轉化，持續探索嶄新的舞蹈語彙。

賴翃中在訪談中指出，「希望找到一種屬於台灣，也真正屬於自己的舞蹈語言」。他分享羽人的靈感除了汲取台灣文化養分，也融合美國街舞Popping、英國畫家貝肯（Francis Bacon）充滿張力的畫風，及1984年經典電影「鳥人」（Birdy）的啟發，發展獨特創作美學。

「羽人BIRDY」是駐紐約台北文化中心成立35週年，「Taiwan POP臺灣上奅－曼哈頓臺灣文化黑潮」計畫重要演出活動之一。

「羽人BIRDY」於2024年完成美國舞蹈節（American Dance Festival，ADF）演出，隔年於美加西岸巡迴。今年7月17、18日在紐約登場，23日將參與加拿大魁北克FASS藝術節（Festival des Arts de Saint-Sauveur）。

參與工作坊的民眾跟隨翃舞製作舞者練習「羽人」的手掌合舞動作，透過肢體互動感受作品中「無形力量」的流動。（記者戴慈慧/攝影）

翃舞製作於法拉盛台灣會館演出「羽人」(BIRDY) 片段，作品融合台灣傳統戲曲「翎子」元素與當代舞蹈語彙。（記者許振輝/攝影）

翃舞製作排練總監鄭伊涵（左）在法拉盛台灣會館工作坊中，指導參與民眾練習「羽人」中其中一個代表性手勢。（記者戴慈慧/攝影）