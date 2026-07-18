聽新聞
0:00 / 0:00
法國出現猛烈熱浪…大巴黎區6月近3千人死亡 為往常兩倍多
法國今年6月出現猛烈熱浪，巴黎氣溫一度突破攝氏40度。根據最新統計，大巴黎區當時記錄到近3000人死亡，是往常的兩倍多。經歷連番熱浪後，部分法國人開始尋找涼爽地點度假。
法國公共健康局（Santé publique France）昨天發布的報告顯示，6月22日到28日的熱浪期間，大巴黎區（Île-de-France）出現非常多超額死亡人數，約增加122%，相當於多了1565人，其中多數是65歲以上長者。
這些數據包括電子和紙本死亡證明，因此比先前估算的數字更準確，但實際死亡人數可能更多。
世界報（Le Monde）報導，這是迄今關於6月熱浪對大巴黎區居民健康造成影響的最精確數據，而大巴黎區是受這波熱浪衝擊最劇烈的地區之一，許多居民認為甚至比2003年更難熬。2003年8月熱浪期間，約1.5萬人因高溫相關因素而喪命。
法國正進入暑期度假高峰期，在經歷5月、6月、7月各一波酷熱後，雖然南歐和地中海國家等傳統度假勝地仍受歡迎，但也有部分法國人開始尋找天氣更宜人的地點，這種趨勢被稱為「涼爽度假」（coolcation）。
快訊週刊（L’Express）引用旅遊網站Kayak.fr的航班和住宿搜尋統計數據報導，比起去年同期，法國人今年夏天對北方國家興趣大增，針對蘇格蘭愛丁堡、挪威卑爾根（Bergen）、挪威特琅索（Tromso）的航班搜尋量都有10%到30%的成長。
歐洲旅遊委員會（ETC）本月初公布的調查結果也顯示，計劃在未來半年內出國旅遊的歐洲受訪者中，16%偏好氣候舒適的地點，15%表明要避開極端高溫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。