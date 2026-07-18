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法國出現猛烈熱浪…大巴黎區6月近3千人死亡 為往常兩倍多

中央社／ 巴黎18日專電
歐洲旅遊委員會本月初公布的調查結果顯示，計劃在未來半年內出國旅遊的歐洲受訪者中，16%偏好氣候舒適的地點，15%表明要避開極端高溫。 法新社
歐洲旅遊委員會本月初公布的調查結果顯示，計劃在未來半年內出國旅遊的歐洲受訪者中，16%偏好氣候舒適的地點，15%表明要避開極端高溫。 法新社

法國今年6月出現猛烈熱浪巴黎氣溫一度突破攝氏40度。根據最新統計，大巴黎區當時記錄到近3000人死亡，是往常的兩倍多。經歷連番熱浪後，部分法國人開始尋找涼爽地點度假。

法國公共健康局（Santé publique France）昨天發布的報告顯示，6月22日到28日的熱浪期間，大巴黎區（Île-de-France）出現非常多超額死亡人數，約增加122%，相當於多了1565人，其中多數是65歲以上長者。

這些數據包括電子和紙本死亡證明，因此比先前估算的數字更準確，但實際死亡人數可能更多。

世界報（Le Monde）報導，這是迄今關於6月熱浪對大巴黎區居民健康造成影響的最精確數據，而大巴黎區是受這波熱浪衝擊最劇烈的地區之一，許多居民認為甚至比2003年更難熬。2003年8月熱浪期間，約1.5萬人因高溫相關因素而喪命。

法國正進入暑期度假高峰期，在經歷5月、6月、7月各一波酷熱後，雖然南歐和地中海國家等傳統度假勝地仍受歡迎，但也有部分法國人開始尋找天氣更宜人的地點，這種趨勢被稱為「涼爽度假」（coolcation）。

快訊週刊（L’Express）引用旅遊網站Kayak.fr的航班和住宿搜尋統計數據報導，比起去年同期，法國人今年夏天對北方國家興趣大增，針對蘇格蘭愛丁堡、挪威卑爾根（Bergen）、挪威特琅索（Tromso）的航班搜尋量都有10%到30%的成長。

歐洲旅遊委員會（ETC）本月初公布的調查結果也顯示，計劃在未來半年內出國旅遊的歐洲受訪者中，16%偏好氣候舒適的地點，15%表明要避開極端高溫。

巴黎 法國 熱浪

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