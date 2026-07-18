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仁川酷澎陷火海…黑色濃煙充滿物流中心 消防大動員13小時難撲滅

中央社／ 首爾18日專電
南韓仁川酷澎（Coupang）物流中心今天發生重大火災，消防單位甚至發布國家消防動員令，動員周邊城市的消防設備與人力。 美聯社
南韓仁川酷澎（Coupang）物流中心今天發生重大火災，消防單位甚至發布國家消防動員令，動員周邊城市的消防設備與人力。 美聯社

南韓仁川酷澎（Coupang）物流中心今天發生重大火災，消防單位甚至發布國家消防動員令，動員周邊城市的消防設備與人力，不過因物流中心內多為可燃物，滅火超過13小時仍難以控制。

根據韓聯社報導，仁川消防本部今天表示，今天上午6時54分左右，仁川市西海區石南洞酷澎第32物流中心6樓發生火災。消防當局在火災發生2小時21分鐘後，發布第一階段應變命令，並於中午12時25分提升至第二階段應變。

第一階段應變是由轄區消防署全體人員出動，第二階段應變則是動員鄰近5至6個消防署的人力與設備。

隨後消防當局為了全力應對這起物流中心火警，自下午3時15分起發布國家消防動員令。共投入包括來自首爾、京畿、忠清北道、忠清南道及江原道等5個市、道支援的142項裝備、386名人力。

不過即使消防當局全力投入滅火，火勢仍難以控制，原因是貨架上的生活用品等可燃物燃燒後，黑色濃煙充滿整棟建築物內部，甚至延燒到7樓。

所幸火災發生時，包括物流中心相關人員在內共121人自行疏散；但滅火過程中，一名40多歲消防員吸入濃煙，送醫後目前正接受高壓氧治療。消防當局表示，待火勢撲滅後，將進一步調查詳細起火原因及損失規模。

青瓦台首席發言人姜由楨表示，總統李在明聽取仁川酷澎物流倉庫火災的滅火情況報告，指示全力投入滅火工作，同時務必防止災情進一步擴大，強調要徹底做好現場消防隊員的安全措施。

火災 酷澎 南韓

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