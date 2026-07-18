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烏干達校車翻覆事故24死 當局宣布暫停全國校外教學
烏干達警方今天晚間表示，國內一起校車翻覆事故死亡人數增至24人，包括23名學童和1名成人。教育部宣布，全國各級學校暫停校外教學活動。
法新社報導，烏干達道路安全紀錄欠佳，在維護不當的公路上，巴士和卡車事故時有所聞。
這輛校車昨天結束前往東部西皮瀑布（Sipi Falls）的校外教學後，在返回首都康培拉（Kampala）途中失控衝出道路，造成20名小學生和1名成人死亡。
警方表示，之後又有3名學生傷重不治。死者當中仍有6人身分尚未確認。
警方表示，駕駛疑似失去對車輛控制，導致車輛衝出道路、撞上一塊巨石後翻覆，傷勢嚴重。
教育部召開緊急會議，宣布暫停全國各級學校校外教學活動。
烏干達致命巴士事故時有所聞。去年10月，兩輛巴士在一條主要公路上相撞，造成至少46人死亡。
根據2024年一份報告，當年烏干達共發生4434起致命交通事故，造成5144人喪生。
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