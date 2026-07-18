疑喝到假酒…寮國6遊客甲醇中毒死亡 家屬拒驗屍難確定死因

寮國當局今天表示，由於家屬拒絕進行驗屍，無法釐清2024年疑似喝到假酒致甲醇中毒死亡的6名觀光客確切死因及責任歸屬。

法新社報導，根據媒體報導，當年11月，兩名丹麥公民、一名美國人、一名英國人及兩名澳洲人在寮國西北部有「背包客天堂」之稱的萬榮鎮（VangVieng）夜遊後身亡。

寮國公共安全部今天在聲明中表示：「當局目前尚無證據可以證明這些死亡案例是否由某個人的行為或特定原因所導致。」

聲明指出：「這是因為當局不被允許對死者遺體進行驗屍，因此缺乏判定死因所需的法醫證據。」

不過聲明同時表示：「衛生部食品藥物研究中心在虎牌伏特加（Tiger Vodka）中發現甲醇含量超標。」

甲醇是一種有毒的酒精，若被添加到烈酒中以提高其烈性，可能導致失明、肝臟損傷，甚至死亡。

根據澳洲駐寮國大使館及泰國一家醫院提供的資訊，聲明指出，「在兩名身亡澳洲遊客的血液中檢出甲醇」。

聲明指出，當局已經對虎牌酒廠業者展開法律程序，罪名包括「製造或銷售危害健康的產品」及「非法商業行為」。

美國遊客下榻的旅館業者及10名員工也因將其遺體運送至醫院，被控「湮滅證據」。

此案調查進度曾是坎培拉與永珍當局之間的爭議焦點。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）昨天表示：「澳洲政府對寮國當局不以最重罪名進行追訴深感挫折並且無比失望。」

黃英賢說，她將於下週在馬尼拉舉行的東南亞部長級會議中直接對寮國外長表達澳洲的立場。

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