快訊

台中地院法警雨天修樹墜梯亡 中院：非常難過與遺憾

甲骨文信評被降！距垃圾級只差1階 分析師示警：煤礦坑裡的金絲雀

聽新聞
0:00 / 0:00

疑喝到假酒…寮國6遊客甲醇中毒死亡 家屬拒驗屍難確定死因

中央社／ 永珍18日綜合外電報導
甲醇是一種有毒的酒精，若被添加到烈酒中以提高其烈性，可能導致失明、肝臟損傷，甚至死亡。 示意圖／AI生成
甲醇是一種有毒的酒精，若被添加到烈酒中以提高其烈性，可能導致失明、肝臟損傷，甚至死亡。 示意圖／AI生成

寮國當局今天表示，由於家屬拒絕進行驗屍，無法釐清2024年疑似喝到假酒致甲醇中毒死亡的6名觀光客確切死因及責任歸屬。

法新社報導，根據媒體報導，當年11月，兩名丹麥公民、一名美國人、一名英國人及兩名澳洲人在寮國西北部有「背包客天堂」之稱的萬榮鎮（VangVieng）夜遊後身亡。

寮國公共安全部今天在聲明中表示：「當局目前尚無證據可以證明這些死亡案例是否由某個人的行為或特定原因所導致。」

聲明指出：「這是因為當局不被允許對死者遺體進行驗屍，因此缺乏判定死因所需的法醫證據。」

不過聲明同時表示：「衛生部食品藥物研究中心在虎牌伏特加（Tiger Vodka）中發現甲醇含量超標。」

甲醇是一種有毒的酒精，若被添加到烈酒中以提高其烈性，可能導致失明、肝臟損傷，甚至死亡。

根據澳洲駐寮國大使館及泰國一家醫院提供的資訊，聲明指出，「在兩名身亡澳洲遊客的血液中檢出甲醇」。

聲明指出，當局已經對虎牌酒廠業者展開法律程序，罪名包括「製造或銷售危害健康的產品」及「非法商業行為」。

美國遊客下榻的旅館業者及10名員工也因將其遺體運送至醫院，被控「湮滅證據」。

此案調查進度曾是坎培拉與永珍當局之間的爭議焦點。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）昨天表示：「澳洲政府對寮國當局不以最重罪名進行追訴深感挫折並且無比失望。」

黃英賢說，她將於下週在馬尼拉舉行的東南亞部長級會議中直接對寮國外長表達澳洲的立場。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

澳洲 丹麥 美國 遊客

延伸閱讀

寮國輕罪起訴…甲醇中毒案6遊客死亡 澳洲聲明「極度失望」

泰國曼谷啤酒餐廳惡火33死 鑑識顯示多數死者吸濃煙致命

3人打獵僅2人返家…男子疑遭同伴開槍誤殺 帆布裹屍棄森林

洛杉磯豪宅命案！男疑槍殺孕妻後輕生 鄰居詫異「剛辦產前派對」

相關新聞

疑喝到假酒…寮國6遊客甲醇中毒死亡 家屬拒驗屍難確定死因

寮國當局今天表示，由於家屬拒絕進行驗屍，無法釐清2024年疑似喝到假酒致甲醇中毒死亡的6名觀光客確切死因及責任歸屬

澳洲再傳鯊魚攻擊事件 塔斯馬尼亞外海潛水員受傷

澳洲警方表示，一名男性潛水員今天在塔斯馬尼亞外海遭鯊魚襲擊受傷，為澳洲近期接連發生鯊魚襲擊事件的最新案例

24日將召開會議！聖經遺址、十字軍堡壘等 可望納聯合國瀕危世界遺產

聖經中記載的遺址、黎巴嫩的古堡、非洲大陸羚羊遷徙路線，以及世界最深的貝加爾湖，可望獲聯合國納入受戰爭或氣候變遷等因素威脅...

越南連日暴雨狂轟！北部山洪侵襲釀4死7傷4失蹤 紅色泥水淹沒村莊

越南官媒今天報導，越南北部多個地區在歷經連日大雨後，萊州省（Lai Chau）孟丹（Muong Than）村昨天清晨遭山...

墨西哥再傳記者遇害 摩托車殺手開槍…兒子距離不遠報警

墨西哥中部的普艾布拉州（Puebla）政府表示，一位專門報導安全議題的記者16日遭到飛車槍擊身亡。

京阿尼縱火案滿7年 喪子之父日日折紙鶴思念

日本知名動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）遭人縱火，造成36人罹難的事故在今天滿7年。一名老翁在事發後，每天折一隻紙鶴悼...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。