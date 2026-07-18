一道牆兩個世界 台灣志工在菲貧民區看見教育希望

一道水泥牆，隔開了馬尼拉北部那佛打斯漁港區和外面的世界。牆外是公園、寬敞公路與車水馬龍；牆內則是擠滿木板和鐵皮搭建的住屋，垃圾散落空地，污水堆積在狹窄巷弄，空氣中瀰漫著刺鼻異味。

今天上午，來自台灣的「愛鄰如己研習考察團」跨過這道牆，走進帳篷主日學教室。200多名孩童席地而坐，跟著小老師拍手、唱歌、跳舞。他們臉上充滿笑容，眼中充滿期待。

在大都會國際兒童事工（Metro World Child）的安排下，考察團走訪馬尼拉多座社區，包括公墓貧民聚落及那佛打斯（Navotas）漁港區，了解弱勢兒童照護工作。

大都會國際兒童事工台籍志工李秭豔說明，那佛打斯漁港是馬尼拉最貧困的社區之一，居民多靠捕魚維生，但近年洋流變化及颱風頻繁，許多人只能靠打零工糊口，不少家庭一天收入僅約160披索（約新台幣90元）。

主日學課程結束後，每個小朋友都領到一份炒麵和一袋白米，5歲的多汀（Doding）也是其中之一。多汀的母親克莉絲汀（Christine）告訴中央社，他們一家3口最近剛從鄉下搬進社區；至於為何離鄉背井，她不願多談。

克莉絲汀說，丈夫原本在鄉下務農，現在只靠打零工養家，她則替人洗衣、推拿貼補家用。最大的願望很簡單，就是希望能送多汀上學，讓孩子未來的人生能有更多選擇。

考察團團長、彩虹愛家生命教育協會創辦人陳進隆走進社區時，一腳踩進污水溝裡。他一開始看到孩子住在垃圾與污水包圍的環境，心裡甚至有些憤怒，不明白為何一群孩子必須在這樣的地方長大。

然而，看著孩子們專注唱歌、認真聽故事，臉上的笑容沒有因為艱困環境而消失，陳進隆的心情也逐漸改變。

他說：「我們很高興看到有人願意每週讓這些小朋友們至少快樂一個小時，讓小朋友們感覺到，這個世界還有希望，還有一群人願意關心他們。」

陳進隆表示，台灣在生命教育及品格教育累積不少經驗。未來若有機會，希望與菲律賓非政府組織及社區合作，分享教育資源，協助孩子建立面對困境的力量，而非僅止於物資援助。

對考察團而言，此行看見的不只是貧窮，也看見台菲深化教育合作的可能。

隨同前來的東南亞教育交流協會理事長吳英明告訴中央社，台灣可以援助菲律賓的不只是金錢與物資，更包括教育能量。

吳英明說，台灣近年因少子化面臨教育資源閒置，菲律賓卻有龐大教育需求，「只要我們的決策者明白如何來做資源整合，你會發現，其實不但我們可以活得更好，我們也可以讓對方活得更好。」