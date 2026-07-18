澳洲再傳鯊魚攻擊事件 塔斯馬尼亞外海潛水員受傷

澳洲警方表示，一名男性潛水員今天在塔斯馬尼亞外海遭鯊魚襲擊受傷，為澳洲近期接連發生鯊魚襲擊事件的最新案例。

路透社報導，這名31歲男子上午約9時10分，在塔斯馬尼亞布魯尼島（Bruny Island）冒險灣（AdventureBay）外海約50公尺處潛水時，遭一頭據信長約2公尺的寬吻七鰓鯊（broadnose sevengill shark）咬傷。

澳洲警官雷珊（Darren Latham）在聲明中表示：「這名男子在同行潛水員的協助下，自行返回岸上。」

根據聲明，傷者前臂受傷，沒有生命危險，已由直升機送醫，目前情況穩定。

上個月，澳洲最大城市雪梨東區庫吉海灘（CoogeeBeach）發生一起鯊魚襲擊事件，造成一名35歲女子重傷，也引發外界重新檢視熱門海域的安全措施。

雖然從統計資料來看，與鯊魚相遇仍屬罕見，但路透社分析澳洲鯊魚事件資料庫（Australian SharkIncident Database）發現，相關事件呈現逐漸增加趨勢，澳洲過去10年平均每年近29起，高於2000年代平均每年約16起。