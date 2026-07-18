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越南連日暴雨狂轟！北部山洪侵襲釀4死7傷4失蹤 紅色泥水淹沒村莊
越南官媒今天報導，越南北部多個地區在歷經連日大雨後，萊州省（Lai Chau）孟丹（Muong Than）村昨天清晨遭山洪侵襲，造成至少4人死亡、4人失蹤，另有7人受傷。
路透社報導，越南每年7月至9月會迎來雨季高峰，極易遭受致命風暴和洪災侵襲。據政府資料，去年越南共有489人因天然災害喪命，其中以洪災為大宗。
根據越南通訊社（Vietnam News Agency）報導中的照片，紅色泥水已淹沒村莊，受損道路的角落則堆滿了岩石與木頭。
越南政府災害管理機構指出，自15日以來，豪雨引發的土石流和山洪，導致道路、電網與數百棟房屋損毀，當地238公頃農作物遭到淹沒，北越多個地區今天預估降雨量更高達250毫米，恐將引發更多山洪和山崩。
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