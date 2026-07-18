日本奈良鹿數量創新高 疑遊客過度餵食所致

棲息在日本奈良公園的「奈良鹿」數量最近創新高，疑似因遊客過度餵食所致。關於有些鹿疑似翻山到隔壁的大阪，大阪府知事17日表示，「將研議相關機制，希望盡量不要撲殺」。

「讀賣新聞」報導，「奈良鹿」是日本天然紀念物，由一般財團法人「奈良鹿愛護會」（下稱愛護會）負責保護。

愛護會成員本週稍早以目視方式調查鹿隻數量，並於16日發布統計，奈良市奈良公園的「奈良鹿」去年起增加222頭，增至1687頭，研判觀光客等過度餵食是鹿群增加的原因之一。

不過，由於幼鹿數量減少，且自去年7月以來死亡的鹿隻增加，預估明年起鹿隻數量將轉為下降。

去年7月到今年6月，198頭鹿死亡的案例之中，成鹿與幼鹿死亡的數量雙雙比去年多，自然死亡等原因有126例，為最多，死於交通事故達47例，排名第二。

關於鹿隻數量新高，愛護會副會長中西康博分析，公園內鹿群過於密集，母鹿可能因此減少生產，以自然方式調節族群數量」。他也呼籲，「若餵食鹿餅以外的食物，將打亂自然法則，請不要餵食其他食物。」

經過調查，日前在大阪市內出沒的鹿，與「奈良鹿」的DNA一致。大阪府知事兼執政黨日本維新會代表吉村洋文昨天表示，「將研議相關機制處理奈良鹿誤闖大阪，希望盡量不要撲殺」。

吉村也表示，「之後應該也會有鹿從奈良翻越生駒山進入大阪」。而目前是否捕獲或驅逐，是由發現鹿的地方行政單位自行判斷，他指出，「鹿有可能發生交通事故，或傷及民眾，因此事先制定規範並迅速應對，非常重要。」

奈良縣知事山下真今年3月表示，鹿隻只要離開奈良市特定活動範圍，就不再是受保護的國家天然紀念物，且由於沒有先例，沒辦法把鹿帶回奈良安置。

也就是說，即使鹿群確實從奈良跑去大阪，但在大阪被逮住後，不允許帶回奈良「放生」。