京阿尼縱火案滿7年 喪子之父日日折紙鶴思念

日本知名動畫製作公司「京都動畫」（京阿尼）遭人縱火，造成36人罹難的事故在今天滿7年。一名老翁在事發後，每天折一隻紙鶴悼念喪命的兒子，紙鶴數量至今已經超過2500隻。

「京都動畫」被動畫迷暱稱為「京阿尼」，位在京都市伏見區京阿尼第一工作室於2019年7月18日上午發生殺人放火事件，造成36名員工罹難以及32人輕重傷。

共同社報導，事發現場今天舉辦不對外公開的追悼儀式，開放遺族與員工等人悼念。今年2月就任的京阿尼社長八田真一郎表示，「將珍惜並承繼逝者留下的作品、信念，以及對創作的堅持。」

八田真一郎是京阿尼前社長八田英明的長子。他的父親帶領公司走過傷痛、推動重建，已在今年2月病逝。

「讀賣新聞」今天報導，一名8旬老翁在這起事件痛失擔任動畫師的愛子。他表示，「即便想見兒子也見不到，只覺得愈來愈想念他」。

這名老翁膝下有兩個兒子，在事故中過世的是弟弟，「跟規規矩矩的哥哥相比，弟弟比較粗枝大葉，但是性情溫和」。而他生前每個月幾乎都會帶著孫兒來探望。

老翁回憶，京阿尼先前的規模較小，因而反對兒子進入京阿尼工作。即便如此，他的兒子很適合高度細膩技巧的工作，受到周圍人士肯定。他不禁回憶說：「我很佩服兒子能夠對一件事堅持到底。」

他們父子之間很少談論工作，因此他一直沒有當面稱讚兒子的表現。他想，兒子一定是默默付出了許多努力，「如果還能見到他，我想稍微稱讚他一下。雖然我大概還是會因為害羞而說不出口，不過也許會露出一副得意的表情吧。」

案發前一個月，老翁的兒子還曾精神奕奕地回家探望。當時老翁叮嚀他：「回去路上小心。」兒子則回了一句：「老爸，你也是。」沒想到，這竟成了父子最後一次交談。

老翁為了替壯志未酬就離世的兒子祈福，事發後，他每天開始在吃完早餐後折一隻紙鶴。他說：「持續思念兒子，是身為父母的責任。寂寞和悲傷始終無法撫平，而我沒有一天不這麼想。」他還會在紙鶴翅膀上寫下摺製日期，以及距離事件發生已過了多少天；到了今年5月，這個數字已經來到2500天。

每年的忌日，他都會把過去一年折好的紙鶴帶到追悼儀式。

老翁談到京阿尼在事件後仍持續推出廣受歡迎的作品時表示：「那是兒子選擇的公司，我希望它能一直繁榮下去。如果有一天能向天上的兒子報告這些好消息，我會很欣慰。」