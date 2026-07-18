快訊

卓榮泰稱中央「沒蓋牌」？蔣萬安：6月接獲通報、7月才開記者會

MLB／超強！李灝宇9局敲致勝二壘打 一棒率老虎擊墜天使

子瑜爆不續約後首發聲！感性告白Once：讓我們在一起長長久久吧

聽新聞
0:00 / 0:00

IKEA賣場內跑馬拉松？這家門市要辦比賽跑17圈 補給站供應肉丸

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
在IKEA宜家家居宛如迷宮的動線中穿梭採買家具，人們很容易覺得自己彷彿跑完一場馬拉松。如今，數十名跑者真的要在一家IKEA門市內挑戰跑完約42.2公里。圖為英國克羅伊登IKEA分店。路透
在IKEA宜家家居宛如迷宮的動線中穿梭採買家具，人們很容易覺得自己彷彿跑完一場馬拉松。如今，數十名跑者真的要在一家IKEA門市內挑戰跑完約42.2公里。圖為英國克羅伊登IKEA分店。路透

IKEA宜家家居宛如迷宮的動線中穿梭採買家具，人們很容易覺得自己彷彿跑完一場馬拉松。如今，數十名跑者真的要在一家IKEA門市內挑戰跑完約42.2公里。

華盛頓郵報報導，這場馬拉松將在英國克羅伊登（Croydon）的IKEA門市舉行，上月開放報名後，80個名額迅速額滿。比賽要到12月才登場。

門市經理金振成（Kim Chin-Sung, 譯音）說：「我很驚訝，沒想到有這麼多人感興趣。」金振成表示，參賽者將繞行展示區、家飾用品區和倉庫17圈。補給站可能供應IKEA廣受歡迎的瑞典肉丸，跑者大概還會拿到套件，親手組裝自己的獎牌。

不過，這場比賽並非只有玩樂。參賽者必須在6小時內完賽，好讓IKEA員工恢復工作。金振成表示，報名費每人約110美元（約台幣3500元），將有一部分捐給英國慈善組織「庇護所」；該組織致力推動可負擔住宅。

金振成說：「我們會盡可能從中汲取經驗，希望未來能把活動規模辦得更大。」

馬拉松 IKEA 英國

延伸閱讀

世足賽／內馬爾告別巴西隊後轉戰牌桌 參加世界撲克大賽也提前淘汰

世足／滿足哈蘭德每日6千卡熱量攝取 挪威空運300公斤鮭魚海鮮助攻奪冠夢

世足賽／哈蘭德也受不了！挪威住宿飯店飽受噪音攻擊 火速2.5小時搬離

世足賽／FIFA主席拋64隊構想 稱48隊賽制成功「每個國家都該有夢想」

相關新聞

金正恩不再是唯一偶像！北韓人冒死追K-pop：這是我們的呼吸孔

北韓嚴禁民眾收聽南韓音樂、觀看南韓節目，但K-pop仍透過電視訊號、MP3播放器和微型SD記憶卡突破封鎖。多名脫北者向英國廣播公司（BBC）表示，K-pop讓他們看見不同的生活，他們的偶像也不再只有最高領袖金正恩。

費半跌入熊市！台積電不夠力 Alphabet英特爾接棒考驗AI行情

美國半導體股寫下美國總統川普宣布全面關稅措施以來最差單周表現，且陷入熊市。台積電亮眼財報竟滿足不了投資人，Alphabet和英特爾（Intel）下周財報將對AI行情的信心構成更大考驗。

輝達黃仁勳招牌黑皮衣拍賣 3100萬元落槌遠超預估

輝達執行長黃仁勳標誌性的Tom Ford皮衣今天在蘇富比拍賣，最終以96萬美元（約新台幣3100萬元）成交，遠超原先估價

美軍連炸伊朗7夜！2油輪行經荷莫茲雷區爆炸起火 德黑蘭揚言全面進攻

美軍17日對伊朗發動新一輪空襲，也是恢復轟炸以來連續第7晚發動攻擊。伊朗則持續擴大對美國區域盟友的報復行動。此外，伊朗媒體報導，兩艘油輪試圖穿越荷莫茲海峽雷區後起火；伊朗高階軍事顧問則警告，如果美軍持續攻擊至周末過後，未來幾天可能面臨「全面攻勢」。

早幾毫秒看川普發文要多少？傳月費最高超過300萬 簽3年享6折優惠

美國總統川普的社群媒體貼文經常牽動股市、匯市及油市等金融市場。川普家族持有大量股份的川普媒體科技集團（TMTG）16日宣布推出資料服務「Truth API」，讓付費客戶比一般使用者更快看到川普貼文。知情人士透露，川普媒體曾討論向華爾街交易員和投資公司收取每月最高10萬美元（台幣約318.5萬元）的「Truth API」訂閱費。

IKEA賣場內跑馬拉松？這家門市要辦比賽跑17圈 補給站供應肉丸

在IKEA宜家家居宛如迷宮的動線中穿梭採買家具，人們很容易覺得自己彷彿跑完一場馬拉松。如今，數十名跑者真的要在一家IKEA門市內挑戰跑完約42.2公里。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。