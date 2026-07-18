墨西哥7.3強震撼動中美洲 太平洋沿岸發布海嘯警戒

白宮發言人李維特十六日指稱，鑒於伊朗違反六月達成的美伊諒解備忘錄（ＭＯＵ），伊朗承諾不會對通過荷莫茲海峽的商船開火，因此美國最近才對伊朗發動幾波空襲。她還指稱，伊朗仍持續和美國談，也想與美國達成協議，因為他們正承受美國帶來的「毀滅性打擊」。

2026-07-18 00:08