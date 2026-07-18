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墨西哥7.3強震撼動中美洲 太平洋沿岸發布海嘯警戒

中央社／ 墨西哥圖斯特拉古鐵雷斯17日綜合外電報導

根據美國地質調查所（USGS），墨西哥南部及中美洲部分地區今天發生規模7.3強震，太平洋沿岸地區隨即發布海嘯警報。

法新社記者證實，墨西哥的奇亞帕斯州（Chiapas）與瓦哈卡州（Oaxaca）居民以及瓜地馬拉與薩爾瓦多民眾都感受到強烈震動。截至目前，當局尚未通報任何傷亡。

美國地質調查所指出，地震震央位於墨西哥的阿基萊斯塞爾丹鎮（Aquiles Serdán）外海約48公里處，震源深度18公里。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）在強震發生後發布海嘯警報。

記者目擊指出，在墨西哥的奇亞帕斯州首府杜克拉古蒂瑞茲（Tuxtla Gutierrez），市內有些高樓建築出現民眾驚慌疏散的情況。

當地政府呼籲沿海居民暫時遠離海岸，以防可能出現海嘯波浪。

墨西哥海軍部長莫拉萊斯（Raymundo Morales）在今天總統記者會結束時表示：「目前沒有造成嚴重影響。」

海嘯 墨西哥 強震

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