熱浪、乾旱夾擊…法國農業陷入困境 葡萄烤乾乳品減逾2成

法國近期異常嚴重且過早的乾旱及熱浪，正使農業陷入困境，影響遍及玉米、小麥、葡萄、乳製品和蛋雞，業界代表說，無論種植什麼作物、飼養什麼牲畜，要設法撐下去都極為艱難。

全國農人工會聯盟（FNSEA）主席羅梭（Arnaud Rousseau）接受法國新聞台（franceinfo）訪問時說，農業生產鏈除了受到近期氣候變化影響，還苦於肥料漲價和農產品價格下跌，業者士氣低到谷底。

他表示，這波危機影響所有產業，即便農人多年來被迫適應氣候變遷，近期的氣候事件仍非比尋常，「對法國產業是一場災難」。

初步估計顯示業者損失慘重，尤其乳製品業的產量減少20%到30%。羅梭還指出，部分地區的玉米收成「將是零」，因為種植玉米很需要水，特別容易受乾旱影響，而玉米在農業供應鏈又具重要作用，一旦歉收，將波及其他產業。

他解釋：「沒有玉米，就不能餵養牲畜、鴨子，也就賺不到錢。」

另外，肥料價格自今年初以來上漲約3成，同時農產品價格處於低點。法國政府宣布提供約1.5億歐元（約新台幣55.5億元）援助金，預計8月實施。

對法國極為重要的經濟作物葡萄而言，情況也很緊急。在極端高溫下，葡萄藤愈來愈乾燥，葡萄農提索（Guillaume Tissot）說，「烤乾了就完全沒用了」，因為缺水的葡萄藤會自我保護，暫停向葡萄輸送養分。

法國往年也出現過熱浪，但今年第一波熱浪早在5月底來襲，接著6月、7月各有一波。

德龍省（Drôme）果農夏東（Grégory Chardon）抱怨，連續高溫使得果樹沒有時間恢復，他的杏桃被曬得焦黃，無法供貨給市場，只能賣給加工業者，利潤少了很多。

蛋雞也難以抵禦持續高溫，牠們的食慾變差，所產的蛋會比較小顆，價格也下滑。

小麥收成也受到影響，產量正在減少。業者坦言，由於乾旱，麥粒比以往小一些。

氣象學者邦努爾（Grégoire Bonhoure）在法國電視三台（France 3）訪談中舉例，南部的奧克西塔尼大區（Occitanie）這個季節的正常氣溫通常在攝氏28度到30度之間，今年卻持續在36度上下，高峰期甚至到達40度。

他也指出：「降雨顯然不足。3波熱浪大幅加劇奧克西塔尼大區的缺水狀況，像6月初那樣的幾次暴雨只是局部，未能持續澆灌植被。」

法國生態轉型部本週稍早表示，全國正經歷一場來得比往常早了約一個月、程度也特別嚴重的乾旱，全國101個省，採取部分或全面限水措施的數量多達99個，其中43個甚至達「危機」程度。

法國氣象局（Météo-France）表示，除了東南部直到週末都維持炎熱之外，各地氣溫正持續下降；在乾旱方面，截至本月15日，全國土壤濕度已降到極低程度，以夏季來說異常早，預期未來數天可能出現的暴雨也只能帶來短暫且局部的緩解。