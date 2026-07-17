快訊

親曝英特爾走下坡關鍵 基辛格還點名台灣：台海衝擊遠超大蕭條

占比逾6%！大股東減持傳聞不斷 國巨發聲明了

陽明交大教授殺連襟…死者妻首度發聲 澄清「未換股東、從未爭產」

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國外國記者俱樂部籲勿遣返白兆東 憂中國大陸迫害

中央社／ 曼谷17日專電

泰國外國記者俱樂部（FCCT）今天發表聲明，呼籲泰國政府不要將遭拘留的中國調查記者白兆東遣返中國，並公開其拘留情況。

聲明指出，白兆東因揭露中國官員貪腐案件遭追緝，若遭遣返，恐面臨任意拘留、酷刑及其他政治迫害。

FCCT表示，白兆東曾任「財經」雜誌調查記者，2023年離開中國，2024年遭中國當局以涉嫌「敲詐勒索」為由發布逮捕令。

聲明引述人權團體指出，相關指控具有政治動機。目前白兆東遭關押於曼谷移民收容中心，友人表示，他失聯數月後僅曾透過一次視訊與外界聯繫，體重明顯下降，似乎壓力極大。

FCCT呼籲泰國政府公開白兆東的拘留環境，在外界對他返中後可能遭受的待遇仍有重大疑慮下，不應將他引渡或遣返回中國，並指出中國在多數全球媒體自由指數排名中都接近墊底，並經常以莫須有的罪名監禁記者。

包括人權觀察（HRW）、無國界記者（RSF）及保護衛士（Safeguard Defenders）等國際人權團體最近也相繼要求泰國勿遣返白兆東，示警他若遭送返中國，恐面臨政治迫害、強迫失蹤及酷刑等嚴重人權侵害。中央社曾向泰國外交部請求回應，但尚未獲得答覆。

中國外交部16日透過書面聲明向路透社表示，中國已向泰國提出引渡請求，要求「盡快移交」白兆東，並稱白兆東涉嫌犯下收賄及敲詐勒索。

該聲明寫道，「中國政府依法保護公民的言論自由，中國新聞業發展的成就有目共睹」。

移民 泰國

延伸閱讀

民團籲泰國勿遣返中國記者白兆東 恐遭迫害及酷刑

大陸施壓禁播緬甸礦場人權紀錄片 泰國准映引關注

捷克公民遭中國拘留 捷外長：與中國記者羈押案無關

捷克公民遭中國拘留 捷眾議長訪中能否促獲釋受關注

相關新聞

疑遭河流沖走…日5歲童泡湯失蹤近1個月 搜救最後1天尋獲可能遺體

今天上午9時20分左右，日本鹿兒島縣霧島市隼人町西光寺的天降川內，發現一具身高約115公分的男性遺體。警方認為，這具遺體...

影／AI無人機化身「蚊子殺手」 美國新創公司微型無人機測試成功

美國新創公司Tornyol正在打造一款專門「獵殺蚊子」的AI微型無人機，希望未來能取代化學殺蟲劑，大幅降低病媒蚊防治成本。該公司研發團隊表示，若技術成熟，滅蚊成本有望降低100倍，未來只要靠一群巴掌大的無人機，就能清空整座城市的蚊子。

摩托車殺手開槍！墨西哥再傳記者遇害 專門報導安全議題

墨西哥中部的普艾布拉州（Puebla）政府表示，一位專門報導安全議題的記者今天遭到飛車槍擊身亡

加拿大野火煙霧襲紐約 專家警告：戶外待一天等於抽10根菸

加拿大野火持續延燒，大量煙霧一路南下籠罩美國東岸，紐約市空氣品質急遽惡化。專家警告，民眾若在戶外停留約3小時，吸入的污染物相當於抽了2.5根香菸；若整天都待在戶外，暴露量甚至可能等同抽了10根菸，呼籲民眾盡量減少外出。

法國楓丹白露森林延燒2千公頃 1945年以來「最嚴重森林大火」

巴黎南郊的楓丹白露森林12日發生大火，延燒近2000公頃，迄今未完全撲滅。法國總統馬克宏16日表示，法國正面臨自1945...

法國多地祝融肆虐！楓丹白露森林未倖免 馬克宏矢言對縱火零容忍

野火近期燒毀法國數以千計公頃土地，就連巴黎近郊歷史悠久的楓丹白露森林也未倖免於難，法國總統馬克宏今天矢言，對縱火採取「零...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。