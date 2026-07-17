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疑遭河流沖走…日5歲童泡湯失蹤近1個月 搜救最後1天尋獲可能遺體

中央社／ 東京17日綜合外電報導
今天上午9時20分左右，日本鹿兒島縣霧島市隼人町西光寺的天降川內，發現一具身高約115公分的男性遺體。警方認為，這具遺體有可能就是上個月在附近失蹤的5歲男童。 示意圖／AI生成
今天上午9時20分左右，日本鹿兒島縣霧島市隼人町西光寺的天降川內，發現一具身高約115公分的男性遺體。警方認為，這具遺體有可能就是上個月在附近失蹤的5歲男童。 示意圖／AI生成

今天上午9時20分左右，日本鹿兒島縣霧島市隼人町西光寺的天降川內，發現一具身高約115公分的男性遺體。警方認為，這具遺體有可能就是上個月在附近失蹤的5歲男童。

日本放送協會（NHK）、MBC南日本放送、日本共同社報導，6月21日，一名來自熊本縣八代市的5歲男童與父親、母親及2歲弟弟一家4口，到霧島市隼人町一處設有室內浴池及露天風呂的家庭湯屋泡湯，泡湯過程中男童卻突然離奇失蹤。

警方與消防單位研判，男童可能是獨自離開浴室後走向河邊，隨後不幸被河水沖走，因此持續展開搜救。

自男童失蹤至今，已經過了3個多星期。消防部門因此決定於17日結束大規模的搜救行動。今天上午9時起，當地警消共出動約70人進行最後一次大規模搜救。

在搜救開始約20分鐘後，搜救人員在該處溫泉附近的天降川中，發現了一具男性遺體。

警方表示，死者身高約115公分，發現時身上並未穿著衣物。

發現遺體的地點位於該處溫泉下游約700公尺處。警方表示，由於遺體身高與失蹤男童大致吻合，研判可能就是該名男童，目前正進一步確認身分。

警方調查，事發當時男童與父母正在家庭湯屋泡湯，不過在父母先離開浴室前往更衣室時，男童便頓時失去了蹤影。

對於這起5歲男童失蹤案，該湯屋的員工接受採訪表示：「一想到家屬此刻痛苦的心情，我們實在無法輕易用言語給出回應。」

此外，參與本次搜救的當地義消中村裕喜，在談到當時的情況時表示：「當時受到降雨影響，河川水量大增，搜救難度真的非常高。」

日本 溺水 溫泉

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