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法國楓丹白露森林延燒2千公頃 1945年以來「最嚴重森林大火」

中央社／ 巴黎17日專電
巴黎南郊的楓丹白露森林12日發生大火，延燒近2000公頃，迄今未完全撲滅。 路透社
巴黎南郊的楓丹白露森林12日發生大火，延燒近2000公頃，迄今未完全撲滅。 路透社

巴黎南郊的楓丹白露森林12日發生大火，延燒近2000公頃，迄今未完全撲滅。法國總統馬克宏16日表示，法國正面臨自1945年以來「最嚴重的森林大火」；他宣布成立「單一募款窗口」，鼓勵國民捐款重建森林。

馬克宏（Emmanuel Macron）昨晚於社群媒體X上發文表示，法國自2017年起已投入超過15億歐元（約新台幣554億元）強化救災，包含採購新型空中滅火機、強化空中救援能力、添購超過千輛消防車等。他強調，法國從未在民防投入過如此龐大的資金。

法國電視台（franceinfo）報導，馬克宏16日親赴火災現場後宣布，將由法國遺產基金會、國家森林局（ONF）、楓丹白露（Fontainebleau）市政府，共同成立「單一募款窗口」，名為「拯救楓丹白露森林」。

馬克宏表示：「我期待每一位國民都能即刻捐款，藉此重新植樹、重建林區，同時持續改進，讓楓丹白露森林在未來能獲得更完善的保護。」

回聲報（Les Echos）報導，楓丹白露森林大火至今已動員約900名消防員與120名軍人。延燒近2000公頃的火勢雖已得到控制，但尚未完全撲滅。

報導指出，距離巴黎僅60公里的楓丹白露森林佔地約2.3萬公頃，每年吸引1500萬名遊客造訪，是法國遊客最多的森林，與楓丹白露城堡相輔相成。林區因火災關閉後，恐衝擊周遭飯店、餐廳、自行車租賃、導遊及戶外活動業者。

世界報（Le Monde）報導，法蘭西島大區區長佩奎斯（Valérie Pécresse）呼籲馬克宏，應比照2019年巴黎聖母院大火後的做法，主導全國性行動，推動楓丹白露森林復育。

國總統馬克宏16日表示，法國正面臨自1945年以來「最嚴重的森林大火」。 路透通訊社
國總統馬克宏16日表示，法國正面臨自1945年以來「最嚴重的森林大火」。 路透通訊社

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