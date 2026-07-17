大陸施壓禁播緬甸礦場人權紀錄片 泰國准映引關注

緬甸獨立媒體DVB今天報導，中國駐泰國大使館日前要求泰國取消一場揭露緬甸銅礦場人權問題的紀錄片放映活動，但當局拒絕介入，活動如期舉行。人權人士指出，此舉反映泰國官方在中國施壓下，仍維護新聞自由與言論自由。

這起事件發生於6月15日，外國記者俱樂部（FCCT）放映紀錄片「Blood Copper」（血銅），影片由緬甸獨立媒體DVB與調查組織Myanmar Witness合作製作，透過衛星影像、地理定位及公開來源情報，揭露緬甸軍方為擴建實皆省（Sagaing）萊比塘（Letpadaung）銅礦，涉嫌以武力驅逐村莊居民。

多名知情人士指出，中國駐泰國大使館曾向泰國外交部施壓，要求取消放映活動，但泰國政府最終未採取行動，放映及座談均如期舉行。

鮮新聞（Khaosod English）資深記者巴維（PravitRojanaphruk）證實此事，並表示中方的企圖最終失敗，也凸顯中國試圖將媒體審查模式延伸至泰國，對新聞自由構成威脅。

亞洲人權勞工倡導組織（AHRLA）主任羅伯森（Phil Robertson）則批評，中國大使館近來不僅試圖干預這場放映活動，也曾向報導中國使館外抗議活動的媒體施壓，他形容這是一場跨國審查與打壓行動，無視泰國主權。

羅伯森說：「過去幾週，我們看到中國駐泰大使館公然破壞泰國的媒體自由，先是試圖審查外國記者俱樂部的活動，之後又恐嚇媒體機構。」

他表示，幸好泰國外交部拒絕採取任何行動，抵制了中國政府這種明目張膽的行動。

報導指出，緬甸萊比塘銅礦位於緬甸實皆省，由中國兵器工業集團（Norinco）旗下萬寶礦業（WanbaoMining）與緬甸軍方企業聯合經營。

中央社尚無法獨立核實中國大使館曾要求泰國政府取消放映活動一事及銅礦公司背景。不過，緬甸多個礦場長年因土地徵收及環境污染引發爭議，2021年緬甸軍方政變後，當地更成為衝突熱點。

紀錄片導演史密斯（Jude Smith）表示，北京與其要求停播影片，更應要求萬寶礦業停止與軍政府合作，並履行企業應有的環境與社會責任。