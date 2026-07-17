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影／AI無人機化身「蚊子殺手」 美國新創公司微型無人機測試成功

聯合新聞網／ 綜合報導
美國新創公司Tornyol開發的無人機能追擊飛蟲，未來有望用於蚊蟲防治。示意圖／ingimage
美國新創公司Tornyol開發的無人機能追擊飛蟲，未來有望用於蚊蟲防治。示意圖／ingimage

美國新創公司Tornyol正在打造一款專門「獵殺蚊子」的AI微型無人機，希望未來能取代化學殺蟲劑，大幅降低病媒蚊防治成本。該公司研發團隊表示，若技術成熟，滅蚊成本有望降低100倍，未來只要靠一群巴掌大的無人機，就能清空整座城市的蚊子。

ODDITYCENTRAL報導， 該公司共同創辦人圖桑（Alex Toussaint）近期在社群媒體分享最新測試成果。影片中，一架只有40公克重的微型無人機鎖定空中的飛蛾後一路追擊，最後成功將目標擊落，完成團隊首次「空對空擊殺」測試。

雖然這次擊落的是飛蛾而非蚊子，測試場地也屬於受控環境，但團隊認為，這代表AI已具備追蹤飛行昆蟲並在空中攔截的能力，是研發「蚊子獵殺無人機」的重要里程碑。

根據團隊規劃，未來無人機將結合AI辨識、超音波感測器、智慧型手機麥克風以及自行開發的演算法運作。飛行時，無人機會發射超音波，再利用多組麥克風接收回波，分析昆蟲飛行時產生的聲音特徵。

研究人員指出，蚊子的翅膀振動會產生獨特的都卜勒效應（Doppler）聲紋，因此AI理論上可以將蚊子與蜜蜂、蝴蝶、飛蛾等其他昆蟲區分開來，只鎖定吸血蚊進行攻擊，避免誤傷其他有益昆蟲。

圖桑與另一位共同創辦人皮耶達盧（Clovis Piedallu）表示，未來希望部署大量微型無人機組成「滅蚊蜂群」，估計只需10架無人機，就有機會清除約1平方公里範圍內的大部分蚊子，成為都市病媒蚊防治的新工具。

不過，目前這項技術仍處於早期研發階段，距離真正投入城市環境使用還有一段路要走，包括辨識精準度、飛行續航力、安全性及大規模部署等問題，都還有待進一步驗證測試。

無人機 蚊子

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