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法國多地祝融肆虐！楓丹白露森林未倖免 馬克宏矢言對縱火零容忍

中央社／ 巴黎16日綜合外電報導
野火近期燒毀法國數以千計公頃土地，就連巴黎近郊歷史悠久的楓丹白露森林也未倖免於難。 路透社
野火近期燒毀法國數以千計公頃土地，就連巴黎近郊歷史悠久的楓丹白露森林也未倖免於難。 路透社

野火近期燒毀法國數以千計公頃土地，就連巴黎近郊歷史悠久的楓丹白露森林也未倖免於難，法國總統馬克宏今天矢言，對縱火採取「零容忍」態度。

法新社報導，法國自5月起歷經多波強烈熱浪，使環境更加乾燥，全國已有數十人因蓄意或意外引發火災而被捕。

根據法國當局，受火災波及的土地約達3萬5000公頃，已超過去年整個野火季的影響範圍。

位在巴黎東南方約60公里處的楓丹白露（Fontainebleau）森林近日已有逾2000公頃化為焦土，馬克宏（Emmanuel Macron）進行視察時指出，法國「自第二次世界大戰結束以來，全國從未發生過這麼多起火災」。

馬克宏警告，無論是在楓丹白露森林或法國其他地方，當局皆對縱火者採取「零容忍」態度，「因為每當火災發生，都等於我們的領土遭到攻擊」。

隨著火勢在楓丹白露森林蔓延，約1000名居民被迫撤離當地，這是法國北部罕見的一場大火。數人因涉嫌與此事相關而被拘留。

兩名建築公司工人因涉嫌非蓄意引發楓丹白露森林第一場火災，今天遭起訴並接受司法監管。自本月12日以來，該森林已有近1/10面積付之一炬。

今天仍有約950位消防人員持續投入滅火工作。

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