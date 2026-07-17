用餐被洗劫一空…東京收費停車場遭竊 價值3億日圓黃金擺飾不翼而飛
16日中午，日本東京都台東區的一個收費停車場內，一家貴金屬業者的車輛遭人破壞，車內貴金屬等物品遭洗劫一空。今天警方指出，估計損失總額高達約3億日圓。
日本放送協會（NHK）及「產經新聞」報導，東京都警視廳表示，遭竊車輛當時是由2名負責回收貴金屬的公司員工駕駛。2人16日在台東區內向兩家業者回收了黃金擺飾等物品後，將車停放在收費停車場後離開用餐，不料在此期間車輛遭竊。
辦案員警透露，遭竊物品為16日上午才完成交易的2件純金製擺飾，2件物品各重約5公斤，另有白金戒指等物品也不翼而飛。估計受害總額超過3億日圓（約新台幣5987萬元）。
東京都警視廳補充，遭竊物品原本裝在一個硬鋁箱內，並用鐵鍊固定在車輛上。案發後該箱子被遺留在現場，並有被強行撬開的痕跡。
東京都警視廳已將本案列為竊盜事件，正對詳細案發經過展開深入調查。
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