加拿大野火煙霧襲紐約 專家警告：戶外待一天等於抽10根菸

加拿大野火持續延燒，大量煙霧一路南下籠罩美國東岸，紐約市空氣品質急遽惡化。專家警告，民眾若在戶外停留約3小時，吸入的污染物相當於抽了2.5根香菸；若整天都待在戶外，暴露量甚至可能等同抽了10根菸，呼籲民眾盡量減少外出。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約市自週三起發布空氣品質健康警報，空氣品質指數（AQI）一度維持在151至200之間，遠高於0至50的「良好」標準，屬於「對所有人都有害健康」等級。空氣中充滿細懸浮微粒、煙霧、灰塵與其他有害物質，來源主要來自加拿大及五大湖地區的大規模野火。

曾任美國環保署（EPA）污染防治專家的佩卓尼（Michael Petroni）指出，一般可用「AQI每增加20點，相當於一天吸入約1根香菸的污染量」作為估算，因此目前紐約的污染程度，若整天暴露在戶外，約等於抽10根香菸。

他表示，空氣中的細懸浮微粒肉眼幾乎看不見，卻可能夾帶重金屬、氣膠與其他致癌物質。這些有害物質進入肺部後會穿過肺泡進入血液循環，長期累積將提高罹患癌症、心血管疾病等風險，並對免疫系統造成持續傷害。

除了長期健康風險，短時間暴露也可能引發不適，包含眼睛刺痛、疲倦、頭痛、喉嚨不適、痰液增加、呼吸急促等症狀。佩卓尼提醒，若在這種天氣下跑步或從事劇烈運動，身體會明顯感受到負擔，不僅容易喘、心跳加快，運動表現也會大幅下降。

專家建議，民眾最好待在室內，並開啟空調或空氣清淨機過濾污染物；若必須外出，可配戴K95口罩，其過濾空氣污染物的效果最高可達95%，有助降低吸入有害微粒的風險。