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古巴輕艇隊加拿大參賽 12位選手中9人叛逃

中央社／ 哈瓦那16日綜合外電報導

一位知情人士今天告訴法新社，前往加拿大參加比賽的12名古巴輕艇代表隊成員其中9人叛逃。

法新社報導，第3屆輕艇競速與帕拉輕艇世界盃（Canoe Sprint and Paracanoe World Cup）9日至16日在加拿大蒙特婁（Montreal）舉行，這些運動員參加此一賽事。

國家運動、體育與休閒娛樂研究院（INDER，等同於其他國家的運動部）及古巴輕艇協會均未立即就此置評。

古巴運動員利用出國參加國際體育賽事的機會對這個共產國家叛逃的情況由來已久。

2021年10月，古巴U23棒球隊前往墨西哥參加比賽，最後僅有約一半隊員返國。

古巴目前正陷入數十年來最嚴重的經濟危機，美國總統川普（Donald Trump）於1月實施的燃料封鎖措施更使情況雪上加霜。

除了全國停電頻繁發生，古巴的藥品、基本生活物資及燃料也面臨供應短缺。

加拿大 古巴 輕艇

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