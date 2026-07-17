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泰國地方公務員招考舞弊 3621人恐遭解僱

中央社／ 曼谷17日專電

泰國地方行政人員招考舞弊案持續延燒，有3621名地方公務員可能因考試作弊被解僱。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，去年底舉行的地方政府公務員招考，共錄取了1萬4988人，但調查發現不少人考試成績異常。

內政部常務次長昂西（Unsit Sampuntharat）表示，地方政府人事考試中央委員會今天將開會審議撤銷3621名已有明確舞弊證據者的任用資格，以恢復考試制度公信力，並保障其餘考生的權益。

昂西表示，內政部之後將與法政大學（ThammasatUniversity）或公務員委員會等獨立機構合作，重新檢視超過80萬份考卷，並重新計算40多萬名考生的成績，依據新的成績排名遞補遭撤職人員留下的職缺。

報導指出，警方已逮捕3名主要嫌犯，其中包括碧差汶府（Phetchabun）一名市政府官員，以及泰國國立農業大學（Kasetsart University）推廣與培訓辦公室主任顧問及其妹妹。

另據泰國公共電視台（Thai PBS）報導，內政部任命內政部副常務次長尼拉（Nirat Pongsitthaworn）代理地方行政廳廳長職務，即日起生效。

原地方行政廳長提魯（Teeruth Supawiboonpol）因涉嫌捲入招考舞弊案，已於6月24日被調離現職並接受調查。

兼任內政部長的總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）形容這起舞弊案是「惡性循環」，並承諾將依法嚴辦。

泰國 公務員 內政部

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