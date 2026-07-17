日本極端天氣夾擊！關東暴雨成災危險警報 北海道卻罕飆35度高溫

受到暖濕空氣持續流入影響，日本關東及東北今天大氣狀況極不穩定，多地出現局部強降雨。神奈川縣、千葉縣及東京都部分地區發布4級大雨危險警報，氣象廳呼籲嚴防低窪地區淹水、河川氾濫及土石流。另一方面，北海道罕見迎來35度以上「猛暑日」，須嚴防中暑。

NHK報導，關東地區局部雨勢猛烈截至中午12時前1小時，神奈川縣川崎市高津區觀測到81毫米雨量，東京都足立區也測得67毫米強降雨；東京都八王子市截至下午1時50分，1小時降雨量達63毫米。

氣象廳表示，大氣不穩定狀況仍將持續，除了關東地區外，東北、東海及九州等地也有可能出現短時間強降雨，提醒民眾留意道路積水、河川水位上升、土石災害，以及雷擊、強風等劇烈天氣。

暴雨已影響交通。埼玉縣川口市中午12時30分左右因豪雨造成道路嚴重積水，4輛汽車及貨車受困無法通行，消防人員獲報後趕赴現場協助救援。

截至下午3時50分，神奈川縣部分地區仍發布4級大雨危險警報，而青森縣部分地區則發布4級土石災害危險警報。

另一方面，日本各地持續受到高溫侵襲，北海道至九州普遍出現酷暑天氣。

截至下午3時，高知縣四萬十市西土佐測得38.4度，京都市38度、滋賀縣東近江市37.5度、岡山市37.4度、奈良市36.9度；北海道北見市常呂也達35.9度，出現今年罕見的猛暑日。

由於中暑風險升高，日本氣象廳已對全國18個都道府縣發布「中暑警戒警報」，呼籲民眾適當使用冷氣、勤補充水分及鹽分，並避免長時間在高溫環境下活動，以防中暑。