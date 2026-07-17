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疑學生糾紛？大阪國中噴霧攻擊22人疼痛不適 男學生遭警方逮捕

中央社／ 東京17日專電
日本大阪府貝塚市一所國中今天上午發生學生噴灑不明噴霧事件，造成22名學生出現喉嚨及皮膚疼痛等症狀，部分學生送醫治療，所幸均意識清楚，沒有生命危險。 示意圖／AI生成
日本大阪府貝塚市一所國中今天上午發生學生噴灑不明噴霧事件，造成22名學生出現喉嚨及皮膚疼痛等症狀，部分學生送醫治療，所幸均意識清楚，沒有生命危險。 示意圖／AI生成

日本大阪府貝塚市一所國中今天上午發生學生噴灑不明噴霧事件，造成22名學生出現喉嚨及皮膚疼痛等症狀，部分學生送醫治療，所幸均意識清楚，沒有生命危險。警方逮捕涉嫌犯案的男學生，朝傷害案調查。

讀賣電視台報導，事件發生於上午10時40分左右，地點位於大阪府貝塚市東山的市立第三中學。消防單位接獲報案，指校內有人噴灑不明噴霧，導致多人受傷。救護人員到場後，共有22名學生因喉嚨及皮膚疼痛等症狀接受治療，部分學生送往醫院檢查。

事發後，校園內一度停放多輛警車及救護車，氣氛十分緊張。

學生受訪表示，「今天是結業式，所以很快就結束了，原本準備參加社團活動，結果突然被通知要大家立刻回家。學校透過廣播通知，我們就回去了。所有人都很慌張。」也有學生說，「一想到自己也可能成為受害者，就覺得很害怕。」

警方表示，涉嫌噴灑噴霧的是就讀這所國中的一名男學生。根據其他學生說法，事發地點疑似為二年級的一間教室。警方已將該名學生控制並緊急逮捕。

貝塚市教育委員會指出，初步研判事件可能與學生之間的糾紛有關，詳細原因仍待警方進一步調查。

日本 國中生

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