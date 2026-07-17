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寮國輕罪起訴…甲醇中毒案6遊客死亡 澳洲聲明「極度失望」

中央社／ 雪梨17日綜合外電報導
外國遊客走過位於寮國萬榮的已關閉的背包客旅舍。 美聯社
外國遊客走過位於寮國萬榮的已關閉的背包客旅舍。 美聯社

澳洲今天譴責寮國政府對2024年造成6名遊客死亡的甲醇中毒事件處理方式，並表示對寮國未提出更嚴重指控感到「極度失望」。

法新社報導，澳洲政府在聲明中表示，當局已召見寮國大使，並派遣特使前往寮國轉達政府的反對立場，同時要求為兩名遇害澳洲女性伸張正義。

澳洲政府並未說明寮國將提出哪些罪名，但表示一直與寮國當局「保持定期聯繫」。

澳洲公共廣播公司（ABC）報導指出，據了解，寮國將提出的罪名合計最高可處1年徒刑，以及相當於1600澳元（約新台幣3萬6000元）的罰款。

死者包括2名丹麥公民、1名美國公民、1名英國公民，以及2名澳洲女性鮑爾斯（Holly Bowles）與瓊斯（Bianca Jones）。據媒體報導，他們於2024年11月在寮國萬榮（Vang Vieng）外出夜遊後死亡。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示：「澳洲政府對寮國當局未追究最嚴重罪名感到非常沮喪與極度失望。」

她說：「這項令人痛心的消息，只會更加深荷莉（鮑爾斯）與比安卡（瓊斯）家人及朋友所承受的巨大痛苦與悲傷。」

黃英賢表示，她將在下週舉行的東南亞部長級會議上，再次直接向寮國外長表達澳洲的立場。

澳洲 中毒

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