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日護理師涉在點滴摻糞便 疑因不滿照護工作痛下殺手

中央社／ 東京17日綜合外電報導

日本千葉縣一間醫院的前護理師涉嫌將糞便注入點滴殺害病患，已於16日遭逮捕。今天經辦員警指出，犯嫌疑似是對替臥床患者更換尿布及灌腸等工作感到不滿。

日本放送協會（NHK）及日本共同社報導，警方表示，犯嫌過去曾向周遭人士抱怨，對替臥床患者更換尿布及灌腸等工作感到不滿，事件發生前犯嫌似乎還曾因照護問題與該名男病患發生糾紛。

51歲的前護理師古川美由紀，曾在千葉縣柏市的柏田中醫院任職。她涉嫌於今年1月在75歲住院男病患的輸液延長管內混入排泄物，導致患者死亡。

警方補充，犯嫌在接受調查時否認犯行。

經辦員警表示，犯嫌似乎提前準備了裝有排泄物的注射器，將糞便注入輸液延長管的注射閥。

「柏田中醫院」在16日的記者會上說明，犯嫌在職場上並無不滿或糾紛。警方調查發現，犯嫌在案發當天曾以「擔心患者病情」為由，多次出入並非由她負責照護的受害者病房。

院方補充，事發當天凌晨4點多，巡房中的助理護理師發現患者病情突然惡化。隨後趕到的護理長在檢查輸液延長管時，發現用來注入藥劑的注射閥以下部分，液體呈現茶色混濁狀態。而注射閥上方的管道及點滴袋內的液體則無異常，因此懷疑糞便是從該注射閥混入的。

根據目前的調查，從院內的監視器畫面來看，該名犯嫌似乎在患者病情急遽惡化前的1分鐘左右，曾進出過該病房。警方認為該犯嫌刻意採用能在短時間內將排泄物注入輸液的手法，目前正持續進行調查。

護理師 日本 NHK

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