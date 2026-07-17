快訊

牽黃金獵犬要上捷運…遭制止竟貼站務員個資 北捷挺同仁提告

一桌生日宴 吃出父母重新翻炒的回憶

蔣經國日記／美拉攏北京撤防台海 兩岸最終空戰非113

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲男意圖性侵遛狗女…11犬圍攻咬爛衣服「英勇護主」

香港01／ 撰文：張涵
圖為女子遛狗示意圖。圖/AI生成
圖為女子遛狗示意圖。圖/AI生成

澳洲墨爾本兩名女子7月14日（周二）早晨在當地一個公園帶着11隻狗散步時，一名藏在灌木叢中的男子突然出現，試圖性侵其中一名女子，一群忠犬為保護主人紛紛挺身而出，甚至撕下男子的一塊衣服，男子落荒而逃。

澳媒9News報道，來自格倫伊里斯（Glen Iris）的39歲女子和67歲來自圖拉克（Toorak）的女子，當時正在墨爾本加迪納斯溪（Gardiners Creek）岸邊晨練，突然發現一男子藏在灌木叢中。

其中一位女子稱，「就在那時，他猛地撲向我的朋友，抓住她的脖子與肩膀。然後他開始朝我走過來，邊說話邊威脅我，要把我拉進隧道，還想和我發生關係。」

在兩位女子努力讓自己冷靜下來的時候，身邊的愛犬們發起反擊，開始追逐這名男子跑進莫納什高速公路下方的一條隧道。其中一隻狗狗甚至撕下男子的一塊衣服。

警方隨後公布一張男子的合成畫像。據推測，該男子為非洲裔，身穿黑色運動褲、白色襪子、拖鞋及黑灰色連帽衫。警方表示該事件已引發刑事調查，並呼籲任何知曉該男子或事件資訊的人士聯繫滅罪熱線。

延伸閱讀：

澳洲確認首宗本土H5N1禽流感個案　菲律賓家禽爆疫情

大腸癌殺手？醫生揭飲食可防癌　多吃含這種營養素蔬果殺癌細胞

文章授權轉載自《香港01》

澳洲 狗狗 性侵

相關新聞

紐西蘭非核共識面臨瓦解！防衛政策如何在美中之間取得平衡？

紐西蘭試圖將「遙遠的地理位置」當作國防安全擋箭牌的時代已經徹底結束，地理位置已經不再是紐西蘭的安全之盾。羅伊研究所軍事專家羅格芬（Sam Roggeveen）與瓦蘭斯（David Vallance）甫於2026年6月14日發表的專題研究中指出，中國人民解放軍的飛彈部隊，是中國對區域敵對目標進行長程打擊最有效的手段。其打擊力量不僅包含從中國領土發射的陸基飛彈，更擴及新型遠程轟炸機，以及前沿部署的水面艦艇與潛艇，建構了全方位的海空威脅。

澳洲男意圖性侵遛狗女…11犬圍攻咬爛衣服「英勇護主」

澳洲墨爾本兩名女子7月14日（周二）早晨在當地一個公園帶着11隻狗散步時，一名藏在灌木叢中的男子突然出現，試圖性侵其中一名女子，一群忠犬為保護主人紛紛挺身而出，甚至撕下男子的一塊衣服，男子落荒而逃。

恐怖情人！男潛入前女友住家…洗髮精加料脫毛膏「給她禿」 判罰出爐

洗髮精混脫毛膏致對方脫髮，這樣的報復也太恐怖！紐西蘭納爾遜（Nelson）1名49歲男子因對前女友心生不滿，竟想出將脫毛膏倒入對方洗髮精的毒招，導致女方多次使用後頭皮紅腫敏感，甚至出現異常脫髮及髮線後移慘況，最終因一張隨手丟棄在垃圾桶旁的脫毛膏購物單據，才讓這宗毒害案真相大白。涉案男子在法庭承認控罪，需向女方作出精神賠償。

美國正發生嚴重空汙 粉專曝影響熱區：恐危害健康

加拿大嚴重野火產生的濃煙已進入美國。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，美國東北及五大湖沿岸地區，包含芝加哥、匹茲堡、紐約及費城，正發生危害健康的嚴重空汙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。