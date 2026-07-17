恐怖情人！男潛入前女友住家…洗髮精加料脫毛膏「給她禿」 判罰出爐

洗髮精混脫毛膏致對方脫髮，這樣的報復也太恐怖！紐西蘭納爾遜（Nelson）1名49歲男子因對前女友心生不滿，竟想出將脫毛膏倒入對方洗髮精的毒招，導致女方多次使用後頭皮紅腫敏感，甚至出現異常脫髮及髮線後移慘況，最終因一張隨手丟棄在垃圾桶旁的脫毛膏購物單據，才讓這宗毒害案真相大白。涉案男子在法庭承認控罪，需向女方作出精神賠償。

綜合外媒報導，49歲涉案男子 Stacey Leigh Waddell 與受害女子原為情侶關係，兩人於去年分手後，雖然分別住在不同單位，但仍位於同一處地段內，雙方住所距離極近。由於 Waddell 獲准進入女方居住的主屋洗衣服，這讓他有機會輕易潛入前女友的私人空間。

今年6月9日中午時分，Waddell 前往當地一家藥房，向店員詳細查詢關於脫毛膏的產品資訊，為了掩人耳目，他當時更向店員訛稱，購買脫毛膏是「給皮膚敏感的妻子使用的」，隨後，他購買了1瓶脫毛膏離開，而後 Waddell 趁前女友外出期間潛入其浴室，將脫毛膏直接倒入她的洗髮精瓶中。

受害女子在不知情下繼續使用該瓶被「加料」的洗髮精，她起初只覺得頭皮狀態有異，變得十分敏感，同時察覺洗髮精的外觀與氣味發生變化，且無法像平常一樣揉出豐富泡沫，她一度以為是自己「想太多」而繼續使用，但再次嘗試並沖洗後意識到事態嚴重，於是將洗髮精帶給髮型師檢查，經與同品牌正常產品對比後，確認瓶內成分已被掉包。

隨後，女子偶然在家中垃圾桶附近的地上，發現了一張購買脫毛膏的單據，這也成為關鍵線索，她報警時更表示，懷疑護髮素同樣被混入脫毛膏，並指出自己早於今年4月已發現髮線開始後移及出現脫髮，懷疑這並非對方首次犯案。

案件本週於紐西蘭納爾遜地區法院（Nelson District Court）審理，Waddell 當庭承認一項「意圖造成他人不便而投毒（poisoning with intent to inconvenience）」的罪名，最高可判3年監禁。

他事後向警方承認，犯案動機源於對女方過去對待他的方式感到不滿，因而蓄意報復。法院最終裁定其罪名成立，判令 Waddell 需向受害女子支付1,000美元（約32251新台幣）精神損害賠償，且未來9個月內接受法院監管安排，如期間沒有再次違法，不會被進一步判刑。

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文章授權轉載自《香港01》