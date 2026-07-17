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左撇子女孩布魯塞爾露天放映 吸引滿場觀眾一位難求

中央社／ 布魯塞爾16日專電

台灣電影「左撇子女孩」16日晚間在布魯塞爾舉行露天放映會，現場人山人海、一位難求，有些人甚至只能站著欣賞這部作品。現場準備的台灣零食、特色伴手禮也讓許多來看電影的外國觀眾留下深刻印象。

今年的布魯塞爾夏日電影節首度以台灣作為影展主題。影展期間放映18部台灣電影作品，並規劃3場露天放映會，分別播放「刺客聶隱娘」、「灼人秘密」與「左撇子女孩」。

16日晚間，「左撇子女孩」露天放映會正式登場，在正式放映前已有不少民眾卡位。駐歐盟兼駐比利時代表處也在現場架起有台灣特色的「鹹酥雞攤」，並把台灣零食與伴手禮裝在茄芷袋中，分送給前來看電影的民眾。許多外國觀眾第一次看到茄芷袋，感到相當新奇。

和朋友一起來看電影的茱麗葉受訪時表示，過去並不知道「左撇子女孩」這部電影，然而同行的朋友曾經看過並且推薦，因此特別前來欣賞這部作品。對於現場發送的台灣零食，她的評價是「非常好吃」。

曾經因工作而前往台灣數次的瑪諾說，非常想看「左撇子女孩」，但一直沒有機會，之前聽聞將會舉辦露天放映會後，便立刻把時間空了下來，且約了幾個朋友一起來看。

面對今晚露天放映會盛況，駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉接受中央社訪問時表示，相當興奮與感動。現場有些人對台灣是懷抱好奇的心，有些人則是懷抱懷念的心，但無論是帶著什麼樣的心情，每個人都是很有熱情的。

他也提到，有這麼多人看到台灣並認識台灣的文化與產品，是很棒的一件事。今天的情景對於從事外交工作的人而言，是相當大的鼓舞。

布魯塞爾 聶隱娘 歐盟

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