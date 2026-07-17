快訊

719罕見三吉日齊聚...專家曝：一堆人求財卻拜錯 恐花冤枉錢

美股收盤／四大指數收黑…費半重挫4%！台積電利多失效 晶片股賣壓重

聽新聞
0:00 / 0:00

美國正發生嚴重空汙 粉專曝影響熱區：恐危害健康

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國東北及五大湖沿岸地區，包含芝加哥、匹茲堡、紐約及費城，正發生危害健康的嚴重空汙。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
美國東北及五大湖沿岸地區，包含芝加哥、匹茲堡、紐約及費城，正發生危害健康的嚴重空汙。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

加拿大嚴重野火產生的濃煙已進入美國。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，美國東北及五大湖沿岸地區，包含芝加哥、匹茲堡、紐約及費城，正發生危害健康的嚴重空汙。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，當地政府及氣象單位都建議民眾盡量避免戶外活動，預計這場空汙持續至美東時間周五晚上或周六上午。

根據世界日報報導，加拿大野火煙霧已在紐約上空形成霧霾，除影響能見度外，也可能加劇空氣汙染，空氣中已可聞到氣味。紐約市14日臭氧空氣品質指數（AQI）已達105，屬「敏感族群不健康」級別；野火煙霧若抵達，將在既有臭氧汙染外，再增細懸浮微粒。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

美國 紐約 加拿大

延伸閱讀

紐約熱浪+野火霧霾 市府預警暑害、空汙促減少外出

加拿大野火失控濃煙襲美！多倫多嚴重空污天空變黃 數千人急撤離

「紅霞」颱風將生成 粉專曝可能路徑 不排除2天後消散

聖嬰影響時間再延長 專家：到明年初春前 仍有95%以上發生機率

相關新聞

以戰逼談…川普擬升級戰事 奪伊哈格島

華爾街日報十五日引述美國官員報導，總統川普在連日聽取高階幕僚簡報後，正傾向擴大美國在伊朗的軍事行動，可能選項包括加大空襲力道、派地面部隊奪取荷莫茲海峽（下稱海峽）附近的伊朗島嶼，和轟炸可能用於伊朗祕密核計畫的鎬山隧道設施。

美股收盤／四大指數收黑…費半重挫4%！台積電利多失效 晶片股賣壓重

美股四大指數周四（16日）收黑，科技股拖累美國主要股指走低，那斯達克指數跌逾1%，費城半導體指數重挫超過4%，儘管台積電公布亮眼的財報，但仍無法消除市場對AI支出的擔憂，晶片股繼續拖累大盤走勢。

內閣改組 烏克蘭新總理上任

美國福斯新聞十五日播出對總統川普的專訪。他指稱，相信俄羅斯總統普亭準備好達成俄烏終戰協議。另外，烏克蘭國會十六日通過總統澤倫斯基提名的四十八歲國家石油天然氣公司（Naftogaz）總裁科列茨基出任總理。

抑制市場波動 南韓個股槓桿ETF喊暫停

南韓政策大轉彎，將暫停新的單一股票槓桿ETF產品上市，以抑制市場波動。在這之前，監管機關5月批准一批追蹤三星電子和SK海力士的個股槓桿ETF，引發投資熱潮。

韓升息1碼 暗示還有續集

南韓央行（BOK）16日宣布升息1碼，是三年半來首度升息，且暗示可能繼續升息，因人工智慧（AI）帶動的晶片景氣熱潮，讓經濟成長優於預期，卻也導致通膨頑強不退。韓元走軟同樣推高了通膨。此最新決策代表南韓央行開啟新的政策周期。

美國土安全部頒新規 防外國學生無限期滯留美國

美國國土安全部16日針對Ｆ、Ｊ和Ｉ類非移民簽證訂出期限，防止有外國學生、交換學生或媒體代表無限期滯留美國；國土安全部頒布的最終規定，要求非移民學生（Ｆ簽證）和交流訪問學者（Ｊ簽證）的入境期限依具體課程長度而定，且最長不得超過4年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。