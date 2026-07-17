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美國正發生嚴重空汙 粉專曝影響熱區：恐危害健康
加拿大嚴重野火產生的濃煙已進入美國。民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，美國東北及五大湖沿岸地區，包含芝加哥、匹茲堡、紐約及費城，正發生危害健康的嚴重空汙。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，當地政府及氣象單位都建議民眾盡量避免戶外活動，預計這場空汙持續至美東時間周五晚上或周六上午。
根據世界日報報導，加拿大野火煙霧已在紐約上空形成霧霾，除影響能見度外，也可能加劇空氣汙染，空氣中已可聞到氣味。紐約市14日臭氧空氣品質指數（AQI）已達105，屬「敏感族群不健康」級別；野火煙霧若抵達，將在既有臭氧汙染外，再增細懸浮微粒。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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