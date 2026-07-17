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印度神廟乘車節爆推擠事故 至少1死百傷
印度官員表示，東部城市普里（Puri）的賈格納乘車節今天發生推擠事件，造成至少1人死亡，將近100人送醫。
路透社報導，數以千計的信徒湧入印度東部奧里薩邦（Odisha）的賈格納神廟（Jagannath Temple），參加一年一度的賈格納乘車節（Jagannath Rath Yatra）。這是印度規模最大、最受崇敬的節慶之一，去年也曾發生推擠事故，造成3人死亡。
活動現場一名警官表示，有一人因心臟病發過世。
消防與急救單位人員則說，將近100人因呼吸困難而被送往醫院。
奧里薩邦警方在社群平台X表示，救援人員為信徒提供急救與氧氣。
在印度，安全規範經常被忽視，大型集會經常發生群眾推擠事故。
去年1月，北方邦（Uttar Pradesh）大壺節（MahaKumbh）發生踩踏事故，造成至少39人死亡。
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