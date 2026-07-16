3人打獵僅2人返家…男子疑遭同伴開槍誤殺 帆布裹屍棄森林
馬來西亞實必丹日前發生1宗森林藏屍命案。1名52歲男子與2名好友結伴到森林垂釣及打獵，2日後好友安全回家，唯獨男子遲遲未見蹤影，家屬苦尋無果報警求助。起初警方將此案列為「失蹤人口案」調查，但警方深入調查後，發現男子疑被1名好友誤開槍致死，而2名好友之後供出藏屍地點，警方隨即帶隊進入甘榜達庫拉森林搜尋，最終在林中深處尋獲用帆布包裹的遺體。目前2名嫌犯已被警方申請延長扣留，案件仍在進一步調查。
3人入山打獵僅2人返回
據《東方日報》報導，馬來西亞1名52歲男子安德魯烏丹（Andrew Udan），於7月3日與2名50多歲好友一同前往實必丹（Sipitang）甘榜達庫拉的森林裡垂釣及打獵。出發前男子曾向家人承諾會在7月5日返家。
到了7月5日，與男子同行的2名好友均已安全歸家，唯獨男子遲遲未見蹤影，家屬四處尋找無果後，其兒子於7月8日晚8時26分前往實必丹警區報案。
2名老友供出藏屍地點 1同伴誤開槍致其身亡
實必丹警區主任阿旺阿納雙（Awang Anak Suan）表示，警方接報後，起初將此案列為「失蹤人口案」展開調查，在警方深入調查並審問與死者同行入林的2名好友後，同行2人供出藏屍地點，警方隨即帶隊進入甘榜達庫拉森林搜尋，最終在林中深處，尋獲男子遺體。
警方調查指出，死者事發時因1名同伴誤開槍致其身亡，而2名好友因極度驚慌，才決定用帆布包裹男子的遺體，並遺棄在森林中；警方在現場及相關地點撿獲2支土製獵槍。
2名嫌犯已被警方申請延扣 案件仍在進一步調查
目前2名嫌犯已被警方申請延扣；警方已正式將此案由失蹤案改列為《刑事法典》第302條例（謀殺）調查。至於案發經過、衝突起因以及死者具體死因，仍在進一步調查中。
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文章授權轉載自《香港01》
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