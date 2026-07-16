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最後一名伊波拉患者出院 烏干達擺脫疫情正式倒數
烏干達衛生部今天表示，國內最後一名伊波拉（Ebola）患者已出院，正式啟動42天觀察期；若期間未再出現新增病例，烏干達即可依世界衛生組織（WHO）規定宣布擺脫伊波拉疫情。
路透社報導，自5月中以來，烏干達已確診共20例罕見的「邦迪布焦病毒株（Bundibugyo）病例，其中15人是在疫情重災區剛果民主共和國（簡稱民主剛果）感染後入境烏干達。
相較於疫情持續惡化的民主剛果，烏干達自6月22日以來就未曾通報新病例。
民主剛果今天新增62例確診，使確診總數達到2073例，不過世界衛生組織表示，實際確診總數恐怕是這個數字的至少2倍。
烏干達衛生部在社群平台X上發文表示：「烏干達最後一名伊波拉患者今天出院，這名剛果籍人士已順利康復，並準備好與家人團聚。」
政府發言人卡蘇哈（Alan Kasujja）昨天表示，這名患者將從穆拉戈國家轉診醫院（Mulago NationalReferral Hospital）的隔離病房出院。
他在X平台發文寫道：「烏干達正式展開倒數。若42天內未出現任何新增病例，依世界衛生組織指引，烏干達即可宣布擺脫伊波拉疫情。」
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