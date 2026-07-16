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反對俄國重返奧運 歐盟9國運動部長促凍結資金挹注

中央社／ 布魯塞爾16日專電

國際奧會（IOC）日前宣布解除部分限制，允許俄羅斯參與2028年洛杉磯奧運。9個歐盟成員國的運動部長發表聯合公開信，要求歐盟研議必要措施，確保行為不符歐盟價值的組織，無法獲得歐盟的財政支持。

這一份措詞強硬的公開信由瑞典、愛沙尼亞、荷蘭、立陶宛、拉脫維亞、波蘭、羅馬尼亞、芬蘭和丹麥等9個歐盟成員國的運動部長聯名發布，並署名給歐盟體育專員米卡雷夫（Glenn Micallef）。

這份公開信稱，即便歐洲聯盟及其他國家的運動部長一再呼籲，在俄羅斯結束對烏克蘭的侵略戰爭之前，不應允許俄羅斯和白俄羅斯的運動員、教練、裁判及官員參與國際體育賽事，然而國際奧林匹克委員會（IOC）以及某些國際體育組織卻選擇了不同的道路。

信中強調，烏克蘭的運動員無法在平等的條件下訓練與備戰。許多人流離失所或挺身保衛自己的國家與同胞。當成千上萬無辜的烏克蘭人失去生命的同時，運動持續被俄羅斯和白俄羅斯政權工具化。在這樣的背景之下，任何主張「運動與政治應分開」的言論都毫無說服力。

這封公開信強調，尊重人權、法治以及各國之間的和平關係，是支撐國際體育與奧林匹克運動的核心原則。對於某些國際組織的決定與這些基本價值未保持一致，表達嚴重的關切。這些做法顯然違背歐盟創立的基本價值。

9個國家的運動部長在信中敦促歐盟執委會，在尊重體育組織自主權的同時研議必要措施，以確保行為不符歐盟價值的組織，無法獲得歐盟的財政支持。

這封信件稱，「必須研議這類措施，著實令人遺憾」，同時強調在這些組織重新展現承諾基本原則之前，應持續暫停其獲取歐盟資金及相關權益的管道。

歐盟 奧運 俄羅斯

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