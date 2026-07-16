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紐西蘭南島西岸地震規模5.9 當局解除海嘯警報
紐西蘭南島西岸今天發生規模5.9地震，當局隨後解除稍早發布的海嘯警報，並調降警戒層級至海嘯預警。
法新社報導，紐西蘭國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency）說明，「這項預警代表警報層級已下修」，並解釋說調降警戒層級是因地震規模低於初估值。
當局起初示警受影響地區民眾「立即前往」高處避難後，現在建議民眾留意岸邊可能出現「強勁且異常的水流」。
美國地質調查所（USGS）網站資料顯示，此次地震發生在紐西蘭當地晚間21時14分（台灣時間17時14分），震央位於紐西蘭南島的蒂阿努（Te Anau）北北西方，震源深度76.4公里。
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