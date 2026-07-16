紐西蘭南島西岸地震規模5.9 當局解除海嘯警報

近期一款主打模擬懷孕與生產過程的「孕婦芭比」在英國引發熱烈討論。這款玩具不僅擁有可拆卸孕肚，還能讓家長和孩子模擬剖腹生產，把裝在「胎盤袋」裡的寶寶取出。不過，許多媽媽看完宣傳影片後直呼不舒服，認為內容過於寫實，甚至可能勾起曾經歷流產、難產或生產創傷者的痛苦回憶。

2026-07-16 20:04