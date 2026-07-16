聽新聞
0:00 / 0:00
泰國籲緬甸允東協特使會見翁山蘇姬 盼推動對話
泰國外交部今天表示，已敦促緬甸軍政府允許東協緬甸問題特使，在即將展開的人道訪問期間，會見遭拘留的諾貝爾獎得主翁山蘇姬，盼藉此推動緬甸危機的對話。
泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）表示，泰方樂見東協與緬甸恢復接觸。
東協各國外長12日在曼谷與前緬甸外長丹水（ThanSwe）舉行2021年軍事政變以來首次面對面非正式會談，要求緬甸更透明說明國內情勢。
希哈薩昨天曾告訴法新社，緬甸總統敏昂萊將於8月訪問泰國，這是他卸下軍政府領袖職務，轉任文職總統後首次正式訪問泰國。
希哈薩指出，兼任東協緬甸問題特使的菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）將在11月東協峰會前，赴緬甸人道訪問。
泰方希望緬甸當局允許她會見81歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬。
緬甸自2021年軍事政變，推翻文人政府後，翁山蘇姬遭監禁至今。據報導，拉薩洛近來持續爭取探視翁山蘇姬，希望親自確認她的健康狀況。
希哈薩表示，丹水並未拒絕這項提議，預計將向軍政府高層轉達。
軍政府今年稍早宣稱已將翁山蘇姬由監獄移往軟禁，但至今未允許家屬、律師或國際人士獨立核實，她自2022年底以來也未曾公開露面。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。