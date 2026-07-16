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泰國籲緬甸允東協特使會見翁山蘇姬 盼推動對話

中央社／ 曼谷16日專電

泰國外交部今天表示，已敦促緬甸軍政府允許東協緬甸問題特使，在即將展開的人道訪問期間，會見遭拘留的諾貝爾獎得主翁山蘇姬，盼藉此推動緬甸危機的對話。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）表示，泰方樂見東協與緬甸恢復接觸。

東協各國外長12日在曼谷與前緬甸外長丹水（ThanSwe）舉行2021年軍事政變以來首次面對面非正式會談，要求緬甸更透明說明國內情勢。

希哈薩昨天曾告訴法新社，緬甸總統敏昂萊將於8月訪問泰國，這是他卸下軍政府領袖職務，轉任文職總統後首次正式訪問泰國。

希哈薩指出，兼任東協緬甸問題特使的菲律賓外交部長拉薩洛（Maria Theresa Lazaro）將在11月東協峰會前，赴緬甸人道訪問。

泰方希望緬甸當局允許她會見81歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬。

緬甸自2021年軍事政變，推翻文人政府後，翁山蘇姬遭監禁至今。據報導，拉薩洛近來持續爭取探視翁山蘇姬，希望親自確認她的健康狀況。

希哈薩表示，丹水並未拒絕這項提議，預計將向軍政府高層轉達。

軍政府今年稍早宣稱已將翁山蘇姬由監獄移往軟禁，但至今未允許家屬、律師或國際人士獨立核實，她自2022年底以來也未曾公開露面。

東協 緬甸 翁山蘇姬

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