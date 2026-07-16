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泰國啤酒餐廳大火奪33命 駐唱樂團4人罹難…家屬粉絲悲慟

中央社／ 曼谷16日專電
已故的鍵盤手普魯提蓬（Preutthipong Pudmon）的姊姊領回弟弟遺體時表示，如果弟弟能說話，他一定不希望大家一直哭泣，而是希望大家記得他站在舞台上、演奏自己熱愛音樂時的笑容。
已故的鍵盤手普魯提蓬（Preutthipong Pudmon）的姊姊領回弟弟遺體時表示，如果弟弟能說話，他一定不希望大家一直哭泣，而是希望大家記得他站在舞台上、演奏自己熱愛音樂時的笑容。

泰國啤酒餐廳大火奪走33條人命，其中火災發生時在餐廳內駐唱的樂團，6名成員中有4人不幸罹難。主唱迪恩經過醫療團隊全力搶救，昨晚離世。他的母親今天到醫院領回兒子的遺體，並希望兒子別擔心，她會堅強地活下去。

曼谷啤酒餐廳12日深夜爆發大火，已造成33人死亡，逾70人受傷。火災發生時，正在舞台上表演的獨立樂團「Thotsakan」成員，一直是泰國媒體持續關注的焦點。

這起火災造成「Thotsakan」樂團6名成員中4人喪生，另有2人受傷。原本重傷的27歲主唱迪恩（Din）接受3天治療後，仍在昨晚傷重不治。

泰叻報（Thairath）今天報導，迪恩的母親詹蘇達（Jansuda Tanla）表示，醫生說，兒子送醫後傷勢在所有傷者中最危急，全身有超過80%遭火灼傷，且又吸入大量濃煙，高溫更導致肺部等多個內臟器官幾乎全部受損。

醫師告訴家屬，他們判斷，他原本可能已在火場喪命，但仍努力撐了下來，醫療團隊也全力搶救，最終仍回天乏術。

詹蘇達回憶道，兒子從小熱愛音樂，自學吉他、創作歌曲，希望靠唱歌改善家計，甚至曾計畫等經濟狀況好轉後要開小餐館，如今夢想卻隨著這場大火破滅。

她向兒子喊話，希望他安心離開，不必掛念父母，並說，「爸爸媽媽會努力堅強活下去」。

另外，美聯社報導指出，「Thotsakan」樂團每週固定在這家啤酒餐廳演出，樂團團員是最早發現配電設備疑似冒出火花的人之一，但火勢迅速蔓延至天花板，現場陷入一片黑暗，民眾只能湧向狹窄的出口逃生。

已故的鍵盤手普魯提蓬（Preutthipong Pudmon）的姊姊領回弟弟遺體時表示，如果弟弟能說話，他一定不希望大家一直哭泣，而是希望大家記得他站在舞台上、演奏自己熱愛音樂時的笑容。

泰國第7電視台（CH7）報導，「Thotsakan」樂團今天在臉書發文表示，樂團及死傷者至今仍未收到餐廳宣布發放的每人1萬泰銖（約新台幣9000元）慰問金，希望相關單位加速處理，因為多名罹難者都是家中主要經濟來源。

另外，「Thotsakan」樂團也在臉書上公布主唱迪恩追思會的時間，許多粉絲湧入留言悼念。

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酒吧被燒毀的樂器散落在火災現場。 美聯社
酒吧被燒毀的樂器散落在火災現場。 美聯社

曼谷啤酒餐廳12日深夜爆發大火，已造成33人死亡，逾70人受傷。 美聯社
曼谷啤酒餐廳12日深夜爆發大火，已造成33人死亡，逾70人受傷。 美聯社

泰國 火災 樂團 餐廳

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