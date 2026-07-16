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南韓美容觀光正夯！彩妝體驗、色彩診斷吸引外國客

中央社／ 首爾16日專電
2026 Korea Beauty Festival有多樣化攤位，包括色彩診斷、頭皮護理、彩妝、韓服體驗等，還有用AI工具測試膚質的服務。 歐新社
2026 Korea Beauty Festival有多樣化攤位，包括色彩診斷、頭皮護理、彩妝、韓服體驗等，還有用AI工具測試膚質的服務。 歐新社

南韓文化體育觀光部與南韓觀光公社主辦的2026 Korea BeautyFestival正在首爾HiKR Ground舉行，近期外國人對K-beauty的喜愛除了化妝品，彩妝體驗、色彩診斷等美容服務更形成龐大市場。

2026 Korea Beauty Festival於6月24日至7月19日在首爾HiKR Ground（南韓觀光公社首爾中心）舉行，讓國內外觀光客可以體驗南韓美容產業與觀光產業的結合，並了解K-beauty最新趨勢。

南韓觀光公社醫療健康組次長金紀鎮表示，隨著全球對K-culture關注度日益提高，今年上半年化妝品出口額突破了70億美元（約新台幣2252億元），「最近趨勢已經超越了單純購買化妝品這類的消費，正演變為親自體驗的觀光形式。」

金紀鎮指出，K-beauty熱潮已超越南韓化妝品，延伸到對「南韓人實際上是如何進行美容活動」這方面關注。他提到，在分析外國遊客消費型態後發現，很常使用美容室、美甲、彩妝等服務，加上皮膚科等醫療美容，美容觀光已成長為突破2兆韓元（約新台幣445億元）的龐大市場。

南韓美容文化觀光協會會長黃暎娥則表示，南韓不僅擁有世界頂尖的化妝品技術，再加上 K-pop、韓劇、K-fashion、K-food等韓流助力，海外遊客對於「只有在南韓才能體驗到的K-beauty旅行」展現極大興趣。

黃暎娥指出，南韓美容文化觀光協會為了更加促進K-beauty觀光，正在進行美容觀光專業人才培養，並挖掘美容觀光新創企業，「為了開發美容觀光內容，我們也正進行許多研究與調查。」

2026 Korea Beauty Festival有多樣化攤位，包括色彩診斷、頭皮護理、彩妝、韓服體驗等，還有用AI工具測試膚質的服務。

其中色彩診斷近幾年十分流行，品牌Image ColorHouse表示，在Korea Beauty Festival期間曾單日吸引逾百人次體驗，另外平時為了服務外國觀光客，也會另外客製化請翻譯，「因為需要不間斷進行溝通，但語言可能會有限制，所以我們會安排翻譯。」

由韓國文化體育觀光部與韓國觀光公社主辦的2026 Korea Beauty Festival正在首爾HiKR Ground舉行，近期外國人對K-beauty的喜愛除了化妝品，色彩診斷等體驗服務更是形成龐大市場。 中央社
由韓國文化體育觀光部與韓國觀光公社主辦的2026 Korea Beauty Festival正在首爾HiKR Ground舉行，近期外國人對K-beauty的喜愛除了化妝品，色彩診斷等體驗服務更是形成龐大市場。 中央社

南韓美容文化觀光協會為了更加促進K-beauty觀光，正在進行美容觀光專業人才培養，並挖掘美容觀光新創企業。 歐新社
南韓美容文化觀光協會為了更加促進K-beauty觀光，正在進行美容觀光專業人才培養，並挖掘美容觀光新創企業。 歐新社

2026 Korea Beauty Festival有多樣化攤位，包括色彩診斷、頭皮護理、彩妝、韓服體驗等，還有用AI工具測試膚質的服務。 歐新社
2026 Korea Beauty Festival有多樣化攤位，包括色彩診斷、頭皮護理、彩妝、韓服體驗等，還有用AI工具測試膚質的服務。 歐新社

化妝品 觀光 南韓 醫美

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