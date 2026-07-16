影／超寫實孕婦芭比「剖腹生產」爆紅 部分媽媽抨擊：會觸發創傷

近期一款主打模擬懷孕與生產過程的「孕婦芭比」在英國引發熱烈討論。這款玩具不僅擁有可拆卸孕肚，還能讓家長和孩子模擬剖腹生產，把裝在「胎盤袋」裡的寶寶取出。不過，許多媽媽看完宣傳影片後直呼不舒服，認為內容過於寫實，甚至可能勾起曾經歷流產、難產或生產創傷者的痛苦回憶。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這款名為「迷你媽媽與寶寶」（Mini Mom & Baby Surprise Doll）的玩具，是由ZURU Toys推出，在英國連鎖玩具店Smyths Toys販售，售價19.99英鎊（約新台幣870元）。

玩具設計相當特別，金髮娃娃穿著粉紅條紋洋裝與牛仔外套，腹部可裝上可拆式孕肚，裡面放著一個包覆嬰兒娃娃的透明「胎盤袋」。玩家可從中將寶寶取出，該胎盤袋會彈開露出新生兒娃娃，而媽媽娃娃的肚子也會瞬間恢復平坦。

官方表示，玩具適合3歲以上兒童，希望透過角色扮演，讓孩子認識懷孕、生產與照顧新生兒的過程。該示範影片上傳至官方Instagram後，不到24小時便突破700萬次觀看，引發超過6,000則留言，網友意見兩極。

不少人吐槽，最不真實的地方就是媽媽生完孩子後，肚子竟然立刻恢復平坦。有網友笑說：「如果現實真的這樣就好了！」也有人開玩笑問：「可以分享她的瘦身祕訣嗎？」

另一派家長則認為，玩具本身具有教育意義。一名曾接受剖腹產的媽媽表示，這能幫助孩子理解自己是如何出生的，「懷孕和生產本來就是人生的一部分，沒有什麼不能教。」

然而，也有媽媽認為廣告內容令人難以接受。一名曾因生產受重傷的女性表示，影片讓她想起痛苦經歷，對經歷流產、死產或生產創傷的家庭而言，都可能造成心理衝擊。

她也批評，娃娃生產後立即恢復纖細身材，完全不符合真實產後身體變化，恐怕會讓孩子對女性生產後的身體產生錯誤認知。此外，影片只呈現剖腹取出嬰兒的方式，沒有說明多數嬰兒其實是經由自然產出生，也可能讓孩子產生誤解。

目前Smyths Toys與ZURU Toys尚未針對外界爭議作出正式回應，但這款玩具已在社群媒體掀起一場關於「教育價值」與「是否過度簡化生產過程」的激烈討論。