快訊

馬以南聲明：再以馬英九名義或簽署文件行為 將追究法律責任

外資鬼故事又來？台積電毛利率超越財測仍被嫌 法人揭外資兩手策略

聽新聞
0:00 / 0:00

影／超寫實孕婦芭比「剖腹生產」爆紅 部分媽媽抨擊：會觸發創傷

聯合新聞網／ 綜合報導
娃娃能剖腹拿出孩子的設計遭媽媽網友批評。示意圖／ingimage
娃娃能剖腹拿出孩子的設計遭媽媽網友批評。示意圖／ingimage

近期一款主打模擬懷孕與生產過程的「孕婦芭比」在英國引發熱烈討論。這款玩具不僅擁有可拆卸孕肚，還能讓家長和孩子模擬剖腹生產，把裝在「胎盤袋」裡的寶寶取出。不過，許多媽媽看完宣傳影片後直呼不舒服，認為內容過於寫實，甚至可能勾起曾經歷流產、難產或生產創傷者的痛苦回憶。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這款名為「迷你媽媽與寶寶」（Mini Mom & Baby Surprise Doll）的玩具，是由ZURU Toys推出，在英國連鎖玩具店Smyths Toys販售，售價19.99英鎊（約新台幣870元）。

玩具設計相當特別，金髮娃娃穿著粉紅條紋洋裝與牛仔外套，腹部可裝上可拆式孕肚，裡面放著一個包覆嬰兒娃娃的透明「胎盤袋」。玩家可從中將寶寶取出，該胎盤袋會彈開露出新生兒娃娃，而媽媽娃娃的肚子也會瞬間恢復平坦。

官方表示，玩具適合3歲以上兒童，希望透過角色扮演，讓孩子認識懷孕、生產與照顧新生兒的過程。該示範影片上傳至官方Instagram後，不到24小時便突破700萬次觀看，引發超過6,000則留言，網友意見兩極。

不少人吐槽，最不真實的地方就是媽媽生完孩子後，肚子竟然立刻恢復平坦。有網友笑說：「如果現實真的這樣就好了！」也有人開玩笑問：「可以分享她的瘦身祕訣嗎？」

另一派家長則認為，玩具本身具有教育意義。一名曾接受剖腹產的媽媽表示，這能幫助孩子理解自己是如何出生的，「懷孕和生產本來就是人生的一部分，沒有什麼不能教。」

然而，也有媽媽認為廣告內容令人難以接受。一名曾因生產受重傷的女性表示，影片讓她想起痛苦經歷，對經歷流產、死產或生產創傷的家庭而言，都可能造成心理衝擊。

她也批評，娃娃生產後立即恢復纖細身材，完全不符合真實產後身體變化，恐怕會讓孩子對女性生產後的身體產生錯誤認知。此外，影片只呈現剖腹取出嬰兒的方式，沒有說明多數嬰兒其實是經由自然產出生，也可能讓孩子產生誤解。

目前Smyths Toys與ZURU Toys尚未針對外界爭議作出正式回應，但這款玩具已在社群媒體掀起一場關於「教育價值」與「是否過度簡化生產過程」的激烈討論。

芭比 孕婦 懷孕

延伸閱讀

影／惡搞無極限！泰國「陰毛可頌」遭批低俗卻賣到翻 網崩潰：看了吃不下

保母歸還手機竟留下犯罪影片 美25歲女子涉嫌性侵尿布幼童遭羈押

生日成忌日！美國4歲童車內玩耍誤觸真槍 2歲表弟慘遭「一槍斃命」

蘇格蘭首位「海鷗巡護員」上任 專門教民眾與海鷗和平共處

相關新聞

南韓女高中生命案…警方竟涉滅證包庇 行政安全部長道歉

南韓行政安全部長尹昊重今天針對「張潤基殺人案」警方涉嫌隱匿偵查爭議道歉，承諾將徹底剷除弊端。涉殺害女高中生的張潤基由於父...

影／超寫實孕婦芭比「剖腹生產」爆紅 部分媽媽抨擊：會觸發創傷

近期一款主打模擬懷孕與生產過程的「孕婦芭比」在英國引發熱烈討論。這款玩具不僅擁有可拆卸孕肚，還能讓家長和孩子模擬剖腹生產，把裝在「胎盤袋」裡的寶寶取出。不過，許多媽媽看完宣傳影片後直呼不舒服，認為內容過於寫實，甚至可能勾起曾經歷流產、難產或生產創傷者的痛苦回憶。

泰國啤酒餐廳大火奪33命 駐唱樂團4人罹難…家屬粉絲悲慟

泰國啤酒餐廳大火奪走33條人命，其中火災發生時在餐廳內駐唱的樂團，6名成員中有4人不幸罹難。主唱迪恩經過醫療團隊全力搶救...

注定孤單一輩子？ 研究揭女單身者共同特徵：憂鬱、低自尊又害怕戀愛

一項最新研究揭開「Femcel」（female involuntary celibate，女性非自願單身者）社群的心理樣貌。研究發現，這群女性普遍相信自己「注定找不到愛情」，長期承受孤獨、低自尊、社交焦慮及憂鬱等困擾，甚至還有部分人會出現輕生念頭。研究人員呼籲，這類現象應被視為心理健康警訊，而非單純的網路文化，應對該族群多點關心。

日本酷熱持續！東京恐迎今年首個「猛暑日」 1周中暑送醫破4千人

日本各地今天持續出現危險高溫，東京都心可能迎來今年首個攝氏35度以上「猛暑日」，全日本35度以上高溫觀測點連續第3天突破...

「台灣漫遊錄」獲布克獎帶動關注 德公共廣播專題介紹台灣文學

台灣作家楊双子小說「台灣漫遊錄」獲得今年國際布克獎後，德國公共廣播近日製作專題節目介紹台灣文學，指出德國出版社近年開始關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。