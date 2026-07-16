注定孤單一輩子？ 研究揭女單身者共同特徵：憂鬱、低自尊又害怕戀愛

一項最新研究揭開「Femcel」（female involuntary celibate，女性非自願單身者）社群的心理樣貌。研究發現，這群女性普遍相信自己「注定找不到愛情」，長期承受孤獨、低自尊、社交焦慮及憂鬱等困擾，甚至還有部分人會出現輕生念頭。研究人員呼籲，這類現象應被視為心理健康警訊，而非單純的網路文化，應對該族群多點關心。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究由加拿大蒙特婁大學（University of Montreal）進行，研究團隊訪問了61名自認屬於「Femcel」社群的女性，並透過問卷評估她們對戀愛、性、親密關係及整體心理健康的看法。

研究結果顯示，典型的Femcel往往自認是「永遠孤單的人」（Forever Alone），除了缺乏社會支持外，也普遍對自己的戀愛前景抱持悲觀看法。研究共同作者辛登伯格（Alexandra Zindenberg）表示，這些女性並非不渴望戀愛，而是每當想到感情，就會伴隨更多憂鬱、焦慮與負面情緒。

過去學界多半研究男性「Incel」（非自願單身者）族群。男性Incel通常將戀愛失敗歸咎於外貌及社會制度，部分人甚至對女性抱持敵意。不過，這項研究指出，Femcel雖然同樣認為外貌決定戀愛機會，但她們較少把怨恨指向他人，而是將責任歸咎於自己。

研究發現，Femcel在「性憂鬱」量表上的平均分數高達19.2分（滿分25分），明顯高於一般單身女性的11.2分。她們也更容易出現性焦慮，尤其擔心未來遭伴侶傷害，即使許多人並未真正經歷過相關事件。

研究人員指出，Femcel普遍相信社會存在一套以外貌為基礎的「吸引力階級」，只要不是外貌出眾的人，無論如何努力，都很難獲得戀愛機會。因此，她們雖然經常思考愛情與性，卻認為自己沒有任何改變現況的方法，這種無力感反而加深了焦慮與痛苦。

值得注意的是，目前沒有證據顯示Femcel社群會像部分極端男性Incel一樣出現暴力激進化傾向。然而，研究人員發現，相關論壇中不乏因長期無法建立親密關係而產生自殺想法的討論。研究團隊強調，這是一項值得重視的心理健康警訊，若長期陷入強烈孤獨感、憂鬱或絕望情緒，應及早尋求心理專業協助，而不是獨自承受。

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