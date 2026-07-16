熱浪推升用電 新加坡組屋外牆上隔熱漆降溫

熱浪席捲全球，新加坡本週紫外線指數多次達到高等級。為了節能省電，新加坡當局規定各機關冷氣設在攝氏25度以上，並在公共住宅外牆塗覆反射太陽熱能材料，盼降低建築物吸收熱量，增加冷氣使用效率。

新加坡位於熱帶地區，常態氣溫達31度以上。新加坡國家環境局本週數據顯示，紫外線指數多次出現「高（High）」等級；今天上午7時至下午3時，紫外線指數（UV Index）有6次達高度等級。

根據官方統計，新加坡2025年平均氣溫是1929年有紀錄以來第8高，每日平均最高溫為31.8度，最低溫25.4度。

新加坡建國總理李光耀1999年受訪時提到，冷氣是人類歷史上最重要的發明之一，原因是冷氣讓炎熱的熱帶地區有了發展可能性。SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）上月底在社群媒體轉貼相關文章，再稱「李光耀是個天才」，引起關注。

新加坡統計局數據顯示，當地近8成家庭裝有冷氣，公共交通和購物中心更幾乎百分之百「冷氣化」。

熟悉永續能源議題的新加坡南洋理工大學副教授羅啟鋒，今天向中央社談新加坡如何因應連日高溫。他表示，在新加坡，冷氣不只是一般家電，更被視為能源基礎設施。在冷氣需求持續增加的情況下，更需要提高能源使用效率。

羅啟鋒提及，例如區域冷卻系統（District CoolingSystem）將原本分散在各棟建築的私人冷氣設備，整合成一個大型集中供冷平台，如此一來，更容易監測能源使用並持續提升效率；至於隔熱塗料（CoolCoatings）則是在還沒開始耗電之前，就先降低建築物的冷氣需求。

為了因應中東局勢推升國際能源壓力，加上用電需求持續增加，新加坡永續發展與環境部帶頭推動節能省電措施，其中規定政府機關將冷氣溫度設定在攝氏25度以上，每提高1度約可節省10%左右的用電量。

同時，新加坡「綠色市鎮計畫」（Green TownsProgramme）致力打造更節能的公共社區，在建築外牆塗覆隔熱漆，加入反射太陽熱能材料，盼降低建築物吸收熱量，進而減少冷氣需求。全島不同市鎮約有500座組屋正在進行相關工程。

「組屋」就是新加坡的公共住宅，遍布全島各地，由一棟棟整齊一致的高樓形成一個社區，約8成新加坡人住在組屋。

2021年起，新加坡建屋發展局對部分組屋展開隔熱塗料試點計畫。安裝在組屋外牆的探測器顯示，塗上隔熱漆的組屋周圍環境最多可降溫2度。