快訊

台積電法說會後 ADR盤前為何閃崩4%？分析師揭一規律

TPBL／沒有意外！賀丹獲海神青睞成選秀狀元 賀博與一家人現場見證

獨／陽明交大教授殺連襟 死者致命傷集中頸部疑大量失血致死

熱浪推升用電 新加坡組屋外牆上隔熱漆降溫

中央社／ 新加坡16日專電

熱浪席捲全球，新加坡本週紫外線指數多次達到高等級。為了節能省電，新加坡當局規定各機關冷氣設在攝氏25度以上，並在公共住宅外牆塗覆反射太陽熱能材料，盼降低建築物吸收熱量，增加冷氣使用效率。

新加坡位於熱帶地區，常態氣溫達31度以上。新加坡國家環境局本週數據顯示，紫外線指數多次出現「高（High）」等級；今天上午7時至下午3時，紫外線指數（UV Index）有6次達高度等級。

根據官方統計，新加坡2025年平均氣溫是1929年有紀錄以來第8高，每日平均最高溫為31.8度，最低溫25.4度。

新加坡建國總理李光耀1999年受訪時提到，冷氣是人類歷史上最重要的發明之一，原因是冷氣讓炎熱的熱帶地區有了發展可能性。SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）上月底在社群媒體轉貼相關文章，再稱「李光耀是個天才」，引起關注。

新加坡統計局數據顯示，當地近8成家庭裝有冷氣，公共交通和購物中心更幾乎百分之百「冷氣化」。

熟悉永續能源議題的新加坡南洋理工大學副教授羅啟鋒，今天向中央社談新加坡如何因應連日高溫。他表示，在新加坡，冷氣不只是一般家電，更被視為能源基礎設施。在冷氣需求持續增加的情況下，更需要提高能源使用效率。

羅啟鋒提及，例如區域冷卻系統（District CoolingSystem）將原本分散在各棟建築的私人冷氣設備，整合成一個大型集中供冷平台，如此一來，更容易監測能源使用並持續提升效率；至於隔熱塗料（CoolCoatings）則是在還沒開始耗電之前，就先降低建築物的冷氣需求。

為了因應中東局勢推升國際能源壓力，加上用電需求持續增加，新加坡永續發展與環境部帶頭推動節能省電措施，其中規定政府機關將冷氣溫度設定在攝氏25度以上，每提高1度約可節省10%左右的用電量。

同時，新加坡「綠色市鎮計畫」（Green TownsProgramme）致力打造更節能的公共社區，在建築外牆塗覆隔熱漆，加入反射太陽熱能材料，盼降低建築物吸收熱量，進而減少冷氣需求。全島不同市鎮約有500座組屋正在進行相關工程。

「組屋」就是新加坡的公共住宅，遍布全島各地，由一棟棟整齊一致的高樓形成一個社區，約8成新加坡人住在組屋。

2021年起，新加坡建屋發展局對部分組屋展開隔熱塗料試點計畫。安裝在組屋外牆的探測器顯示，塗上隔熱漆的組屋周圍環境最多可降溫2度。

太陽 新加坡 熱浪

延伸閱讀

歐洲熱浪奪萬條人命！陸「降溫神器」成救命稻草 一夜爆紅斷貨

好讀周報／閣樓變烤箱！歐洲熱浪強襲 巴黎「危險空間」死亡風險高4倍

紐約熱浪+野火霧霾 市府預警暑害、空汙促減少外出

熱浪席捲德國 6月高溫死亡人數暴增32%

相關新聞

影／加拿大貨運列車遭野火包圍！車組員急求救：大火快吞沒我們

加拿大目前有超過830起野火，安大略省就有超過100起，西北部數個社區受到威脅，多倫多天空也遭濃煙籠罩。一段驚險影片顯示，一列貨運列車快速駛過安省阿姆斯壯（Armstrong）附近時，車上工作人員通報列車遭野火「包圍」，並要求緊急救援。

韓股驚見「血色風暴」…投資人聽明牌慘賠 持刀狂刺財經YouTuber

南韓央行宣布升息1碼，將基準利率調高至2.75%，為3年半來首度升息，市場對寬鬆政策延續的期待隨之降溫，加上半導體股賣壓加劇，韓股今（16）日再度重挫，SK海力士、三星電子兩大權值股同步走弱，KOSPI指數盤中跌幅一度擴大至7.6%。事實上，KOSPI自6月高點回落逾2成，目前已落入技術性熊市。

曼谷啤酒餐廳大火 男子冒充軍官陪總理視察火場

曼谷酒吧大火造成33死逾70傷，泰媒報導，一名自稱軍官的男子，曾身穿軍服陪同總理阿努廷視察火場，還疑似對媒體散布假訊息，...

JR西日本將在5年內全面漲價 民營化以來首見

西日本旅客鐵道公司（JR西日本）社長最近表明，將在5年內全面調漲票價。JR西日本目前僅在局部區間與路線調漲價格，全面漲價...

泡湯轉眼人不見！5歲童離奇失蹤逾3週 父出海尋兒首吐心聲：只能全力祈禱

據日媒鹿兒島電視台報導，霧島市一處溫泉設施於上月21日發生5歲男童失蹤案。來自熊本縣的男童田中嶺臣，失蹤至今已逾三週。為了尋找愛子，男童父親與家屬在當地漁業公會的熱心協助下，於15日首度出海搜索，期盼能早日尋獲孩子。

生前解開抗體之謎 諾貝爾獎得主利根川進過世

美國麻省理工學院（MIT）教授利根川進，因為闡明免疫的抗體機制，使他在1987年成為第一個拿下諾貝爾生醫獎的日本人。他本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。