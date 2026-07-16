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南韓女高中生命案…警方竟涉滅證包庇 行政安全部長道歉

中央社／ 首爾16日專電
南韓行政安全部長尹昊重今天針對「張潤基殺人案」警方涉嫌隱匿偵查爭議道歉，承諾將徹底剷除弊端。 情境示意圖／Ingimage
南韓行政安全部長尹昊重今天針對「張潤基殺人案」警方涉嫌隱匿偵查爭議道歉，承諾將徹底剷除弊端。 情境示意圖／Ingimage

南韓行政安全部長尹昊重今天針對「張潤基殺人案」警方涉嫌隱匿偵查爭議道歉，承諾將徹底剷除弊端。涉殺害女高中生的張潤基由於父親為警官，引發一連串滅證、包庇等爭議。

根據韓聯社報導，23歲的張潤基（音譯）涉嫌在5月於光州市一條街上以性侵為目的綁架女高中生李某並用凶器將其刺死。綜合檢警調查，張潤基的父親為現任警官，負責辦案的警方調查組曾銷毀束線帶和充氣娃娃等物證，並洩露調查情況，引發巨大爭議。

爭議延燒多時，行政安全部長尹昊重今天公開道歉，並公布「根除警方偵查內部弊端及強化民主監督方案」。尹昊重表示，「近期國民對警方整體偵查工作的失望與批評日益加劇，張潤基案偵查小組長因涉嫌湮滅證據遭到羈押，當時偵查團隊涉嫌串通、包庇辦案的情況正一一曝光。」

尹昊重也低頭道歉表示，「身為肩負國民生命與安全責任的行政安全部長，向被害人家屬表達深切遺憾與慰問，也對讓全體國民感到憂慮深感抱歉。」尹昊重強調，政府嚴肅看待此次事件，為了恢復國民信任，將徹底剷除警方內部弊端，全面改革偵查制度。

南韓政府將以此事件為契機，全面導入警察輪調制度，以根除警察與地方人脈勾結問題，並針對涉及警察配偶及直系親屬案件，實施主動申報及迴避制度。此外，政府將在警察國家搜查本部長直屬下設立「內部弊案調查隊」，徹底追查全國警察機關的偵查違法及貪腐行為。

尹昊重也指出，將設立專責監督警方偵查的「偵查人權監察、調查機構」，落實民主監督及獨立監察，由具備專業能力的民間調查官，獨立調查草率辦案、不公平偵查等情況；並預計透過將於10月成立的公訴廳與警方之間相互制衡，從源頭防止草率辦案。

公訴廳為李在明政府改組案的重要項目。政府改組廢除檢察廳，新設公訴廳及重大犯罪調查廳，其中公訴廳將歸法務部管轄，重大犯罪調查廳由行政安全部管轄，將過去被認為權責過於集中的檢察廳職責分立，防止檢察體系濫權或成為政治鬥爭工具。

南韓 高中生 殺人 警察

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