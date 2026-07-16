「台灣漫遊錄」獲布克獎帶動關注 德公共廣播專題介紹台灣文學

台灣作家楊双子小說「台灣漫遊錄」獲得今年國際布克獎後，德國公共廣播近日製作專題節目介紹台灣文學，指出德國出版社近年開始關注台灣文學本身的多元面貌，而非僅因兩岸局勢或中國威脅而認識台灣。

德國公共廣播文學節目「閱讀觀點」（Lesart）近日製作專題節目介紹台灣文學，主持人以日前獲「國際布克獎」的「台灣漫遊錄」為引言，指出這部小說獲國際布克獎後，讓一個過去在歐洲較少被視為文學國度的地方，成為國際文學聚光燈焦點。

長期關注東亞文學的節目編輯波歇特（KatharinaBorchert）表示，台灣近年受到更多國際關注，一方面與中國持續升高的軍事與政治施壓有關，另一方面，越來越多德國出版社開始出版台灣作品，讓德國讀者有機會接觸台灣文學。

談及中國對台灣的軍事威脅是否也成為文學的重要題材時，波歇特表示，至少從目前已翻譯成德文及英文的作品來看，相關內容反而不多。

波歇特認為，這在某種程度上是件好事，代表台灣人的生活並非一切都圍繞著中國，也顯示德國出版社對台灣的興趣，不只是因為地緣政治，更在於台灣本身的社會、文化與文學。

波歇特坦言，自己曾思考，台灣作家是否可能刻意避開中國議題，以免未來若台灣遭中國併吞，作品遭到查禁，形成一種「預防性的自我審查」。

然而她同時強調，這只是個人的推測，真實原因仍須由作家本人回答，但在台海局勢日益緊張下，這樣的猜測並非毫無可能。

節目中，波歇特也分享自己最早接觸的台灣文學，是李昂1983年出版的小說「殺夫」，書中描寫長期遭受家庭暴力的女性殺害丈夫、分屍棄屍，令她留下深刻印象。

波歇特推薦初次接觸台灣文學的德國讀者，可閱讀旅居柏林的加拿大台裔作家李潔珂（Jessica J. Lee）的「山與林的深處」，或陳思宏小說「鬼地方」等德譯作品。

節目指出，日治時期是近年台灣文學反覆探討的重要主題，「台灣漫遊錄」便以此為背景。此外，海洋、山岳、生態及鬼魂等元素，也經常出現在台灣文學作品中，反映出台灣獨特的自然環境與文化傳統。

節目也比較中國與台灣文學發展，波歇特介紹，兩岸作家雖同樣以中文寫作，也共享中國古典文學傳統，但台灣還融合台語、南島語系原住民族語言，以及長達50年的日文書寫傳統，加上日治時期、白色恐怖與民主化等歷史經驗，使台灣與中國文學的發展截然不同。

當主持人詢問若中國併吞台灣，台灣文學可能面臨的處境時，波歇特引述漢學界看法指出，屆時方言及少數民族語言教育恐遭弱化，部分書籍可能遭下架，出版社關閉，文學獎與出版活動也可能受到官方控制，台灣文學史將被重新詮釋，並納入中國官方敘事。

波歇特在節目最後提醒，目前不少中國異議作家選擇在台灣的自由出版社出版作品，若台灣失去出版自由，華語文學自由的出版空間也將隨之消失。