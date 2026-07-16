日本酷熱持續！東京恐迎今年首個「猛暑日」 1周中暑送醫破4千人

日本各地今天持續出現危險高溫，東京都心可能迎來今年首個攝氏35度以上「猛暑日」，全日本35度以上高溫觀測點連續第3天突破100處，各地陸續傳出疑似中暑傷亡事件。消防廳統計顯示，上週全國中暑送醫人數暴增至4580人，約為前一週的3.3倍。

根據日本氣象資訊網站tenki.jp、日本富士新聞網（FNN），三重縣桑名市今天最高氣溫達38.6度，已經超過人體溫度，屬於極度危險的高溫。愛知縣名古屋市、靜岡縣天龍測得37度；山梨縣、長野縣、愛知縣、岐阜縣、三重縣、高知縣及福岡縣等地，也有多處測得35度以上高溫。

東京都心截至上午11時，最高氣溫已達31.8度，可能出現今年首個「猛暑日」。今天從東北到九州，日本共有27個都道府縣發布中暑警戒警報，當局呼籲民眾停止戶外運動，不分晝夜適時開冷氣，嚴防中暑。

高溫也持續造成傷亡。愛媛縣松前町一名80多歲男子昨天在農田工作時被發現倒地，送醫後確認死亡，研判可能與中暑有關；熊本市一名約11個月大的男嬰昨天下午被發現留在車內，送醫後仍宣告不治。警方表示，司法解剖結果顯示死因疑似為中暑。

東京消防廳表示，截至今天下午3時，東京都已有60名12歲至97歲民眾，因為疑似中暑被送醫。

根據日本消防廳統計，從7月6日至12日，日本全國因為中暑被緊急送醫的人數達到4580人，約為前一週1370人的3.3倍。

其中，需住院治療的人數合計1866人，占總送醫人數40.7%，顯示超過4成患者病情已達需要住院的程度。以都道府縣來看，福岡縣中暑送醫人數最多，共456人；其次為東京都255人，大阪府230人排名第3。

展望未來數天的天氣，從明天開始，關東及九州等地預計降雨，猛烈高溫可望略為緩和。不過，名古屋、大阪等地仍可能出現35度以上的高溫，仍需持續防範中暑。

此外，日本從18日起放3天連假，日本海將有鋒面通過，北日本、東日本及西日本日本海沿岸預計降雨。雖然35度以上的地區將減少，但多數地方白天仍會超過30度，天氣十分悶熱。

氣象單位預估，21日以後，日本各地將再度迎來接近40度的災害級高溫，提醒民眾外出應做好防曬，適時休息並補充水分，也要特別留意車內高溫的中暑風險。