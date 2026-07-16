韓股驚見「血色風暴」…投資人聽明牌慘賠 持刀狂刺財經YouTuber

南韓央行宣布升息1碼，將基準利率調高至2.75%，為3年半來首度升息，市場對寬鬆政策延續的期待隨之降溫，加上半導體股賣壓加劇，韓股今（16）日再度重挫，SK海力士、三星電子兩大權值股同步走弱，KOSPI指數盤中跌幅一度擴大至7.6%。事實上，KOSPI自6月高點回落逾2成，目前已落入技術性熊市。

就在韓股劇烈震盪之際，釜山近日也發生一起因投資糾紛引發的殺人未遂案。根據《朝鮮日報》報導，一名20多歲男子疑似參考財經YouTuber的分析買賣股票，卻因投資失利蒙受重大損失，竟將怒火轉向對方，攜刀前往尋仇，朝其連刺數刀後逃逸。所幸傷者送醫後沒有生命危險，嫌犯也在案發約2小時後落網。

釜山南部警察署表示，案件發生於13日上午8時9分左右，20多歲男子涉嫌在釜山南區一棟商業大樓內，持刀攻擊40多歲的財經YouTuber，犯案後隨即逃離現場。

據了解，受害者經營股票投資相關YouTube頻道，嫌犯則是其頻道訂閱者，平時會參考對方分享的市場分析及投資看法買賣股票。嫌犯疑似相信對方介紹的股票將會上漲，投入大筆資金後卻蒙受嚴重虧損，因而心生怨恨、決定尋仇。

警方調查，嫌犯事前掌握這名YouTuber的所在位置，並攜帶刀械前往，發現對方後隨即持刀攻擊。受害者身中數刀、傷勢嚴重，所幸送醫搶救後沒有生命危險。

警方獲報後立即展開追查，並在案發約2小時後逮捕嫌犯，目前依殺人未遂罪嫌偵辦，後續將進一步釐清確切犯案動機及事發經過，並將向法院聲請羈押。