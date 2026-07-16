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日本調查：逾半家庭認為生活苦 單親媽媽尤其明顯

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日本政府15日公布的調查顯示，55.4%家庭認為生活「艱苦」，其中有子女的家庭之中，有82.1%單親媽媽認為生活「艱苦」；另外，「老老照顧」的比例也創下新高。

「朝日新聞」與日本電視台（Nippon TV）報導，厚生勞動省（簡稱厚勞省，相當於衛服部）去年7月實施3年一度的調查，並以日本全國各地約33萬個家庭為對象，執行「2025年國民生活基礎調查」。

結果顯示，認為生活「相當艱苦」、「有點艱苦」的家庭占全體55.4%，超過一半。

有子女的家庭回答生活「艱苦」的比例達61.5%，單親媽媽更是達到82.1%，顯示有子女的家庭更容易感受到生活壓力。

厚勞省分析，主因「可能是受到飲料、糧食價格攀升影響」。

此外，這項調查也顯示，長照的嚴峻狀況也浮上檯面。在自家照料家人的家戶之中，照顧者與被照顧者均超過65歲的「老老照顧」占61.9%，這個比例在2001年約為40%左右，從那時候起比例持續上升；而雙雙皆超過75歲的「老老照顧」達到37.1%，創下新高。

世代結構的部分，獨居家戶占全體35.4%、65歲以上的高齡家戶占全體31.9%，雙雙創下1986年開始調查以來新高。

另外，有子女的家庭占全體16.7%，有減少的趨勢，其中50.1%的家庭只有養育1個小孩，這個比例首度超過一半；而有子女家庭的母親，81.2%回答自己有工作，同樣創下新高。

厚勞省分析，「這是因為政府支援女性育嬰，以及男性請育嬰假的風氣逐漸普及，促使社會形成男女兼顧育兒與工作的氛圍」。

長照 日本 單親媽媽 育嬰假

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